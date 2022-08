Umbruchstimmung bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst

Von: Julian Diekmann

Bezirksligist Seckenhausen plant mit folgenden Neuzugängen (vorn v.l.:) Leonard Jaros, Boban Bojanic, Christos Maxidis, Mika Rösch, Jan-Hendrik Schwirz und Jan-Philipp Martens sowie (hinten v.l.): Trainer Lars Behrens, Thore Bredemeyer, Patrick Zielinski, Ben Forcher, Nick Gerken und Ben Sakulowski. Auf dem Bild fehlt Moritz Sagehorn. © töb

Zwölf Ab- und zwölf Zugänge: Beim Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war im Sommer einiges los. Die wichtigste Veränderung gab es aber auf der Trainerbank. Ab sofort nimmt dort Lars Behrens Platz.

Seckenhausen – Sebastian Kirchner ist nun wirklich nicht zu beneiden. Kaum hatte er seine Karriere bei den ersten Herren des Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst in diesem Sommer beendet, musste er sich auch schon Gedanken über die kommende Spielzeit machen. Denn als neuer Sportlicher Leiter, der er seit dieser Saison ist, hatte er gerade mal sieben Wochen Zeit, um für die Zukunft eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und das in einer Umbruch-Saison. So musste er nicht nur einen neuen Trainer für den zum Landesligisten TuS Sulingen abgewanderten Coach Iman Bi Ria finden, sondern auch sage und schreibe zwölf Abgänge kompensieren. Es gibt durchaus einfachere Aufgaben für einen Neueinstieg als Sportlicher Leiter.

Einige erfahrene Spieler gehen von Bord

Doch mit Lars Behrens wurde schnell ein Trainer für den Bezirksligisten gefunden. Und auch auf dem Transfermarkt haben Kirchner und Behrens mächtig Gas gegeben, die zwölf Abgänge durch zwölf Neuzugänge ersetzt. Damit geht die TSG zumindest mit der selben Mannschaftsstärke wie in der vergangene Serie in die neue Saison 2022/23.

Ob der Kader letztendlich die gleiche Qualität hat? Fraglich! Immerhin musste Behrens den Verlust von erfahrenen Spielern wie Sercan Durmaz (wechselt zum Landesligisten TuS Sulingen), Marcel Dörgeloh (Bremen-Ligist BTS Neustadt), Christian Schwarz (Bremen-Ligist TuS Schwachhausen) oder Nico Kiesewetter und Philip Kleingärtner (beide Weser-Ems-Landesligist VfL Wildeshausen) verkraften, die alle ihr Glück bei höherklassigen Clubs suchen.

Schwirz auf und neben dem Platz gefragt

Dafür hat der TSG-Coach neben Leonard Joshua Jaros (eigene „Zweite“) und Keeper Mika Rösch (eigene „Vierte“) einige talentierte Neuzugänge hinzugewonnen, wie zum Beispiel die A-Jugendlichen Christos Maxidis, Ben Sakulowski, Ben Forcher oder Patrick Zielinski, die alle aus der Talentschmiede des TuS Sudweyhe kommen. „Christos ist zum Beispiel absolut ein Kandidat für das erste Team. Er hat nicht nur eine gute Technik, sondern auch eine totale Ruhe am Ball“, sagt Behrens über den Außenverteidiger.

Aber auch Jan-Philipp Martens (SV Werder Bremen U 19) dürfte sich als interessante Verstärkung herausstellen. „Er kommt zwar gerade erst aus einer Verletzung, ist aber total zielstrebig und verfügt über einen starken Torabschluss“, weiß sein Trainer. Dagegen brauchen Thore Bredemeyer (eigene „Zweite“) und Moritz Sagehorn (TSV Weyhe-Lahausen) noch Zeit, stehen aufgrund von Verletzungen noch nicht fürs Mannschaftstraining bereit. Jedoch bekommt Behrens in Nick Gerken (SV Heiligenfelde) sowie Boban Bojanic und Jan-Hendrik Schwirz (beide TV Stuhr) Zugänge, die sich bereits in der Bezirksliga bestens auskennen.

Schwirz, der auch als spielender Co-Trainer agiert, dürfte als Seckenhauser „Königstransfer“ zu werten sein. „Jan-Hendrik findet immer die richtigen Worte. Und mit seiner Qualität, auf und neben dem Platz, wird er uns mit absoluter Sicherheit weiterbringen“, ist Behrens überzeugt. Er selbst und sein neuer Assistent müssen nun aus den zahlreichen talentierten und gestandenen Neuzugängen eine schlagfertige Bezirksliga-Truppe formen.

