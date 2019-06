Uhlhorn: „Für uns existenzbedrohend“

Sulinger Handballer nach Hannover versetzt

Sulingen – Der TuS Sulingen wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Landesliga Bremen spielen. Nach einem Staffelwechsel werden die Handballer stattdessen in der Landesliga Hannover antreten. Gerrit Uhlhorn, Torhüter und stellvertretender Abteilungsleiter bei den Sulestädtern, fühlt sich von dieser Entscheidung vor den Kopf gestoßen: „Das wurde kurzfristig entschieden, und ich sehe bislang leider keine Vorteile für uns.“