Überall Druck auf dem Kessel: Gerangel in Rehdens Kader, Gegner Flensburg unter Zugzwang

Von: Daniel Wiechert

Erst drei Gegentore in fünf Heimspielen: Rehdens Torwart Flemming Niemann muss man in den Waldsportstätten erst mal überwinden. © ck

Samstag kommt der Vizemeister, Mittwoch der Drittliga-Aufsteiger: Eine gute Gelegenheit für Kristian Arambasic, um in die Rolle des Chef-Promoters zu schlüpfen. „Ich kann nur alle 2 300 Einwohner Rehdens aufrufen, in die Waldsportstätten zu kommen und sich die Spiele anzugucken“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden und preist die Partien mit den Adjektiven spannend, intensiv und geil an. Also auf, auf – und Tickets für das Liga-Spiel gegen den SC Weiche Flensburg (Samstag/15.00 Uhr) und das NFV-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Oldenburg (Mittwoch/19.00 Uhr) besorgen.

Rehden – Flemming Niemann wird jedenfalls alles versuchen, um dabei zu sein. Seit einiger Zeit macht ihm eine Bauchmuskelzerrung zu schaffen, doch Rehdens Torwart betont: „Bisher ist es nicht so schlimm, dass ich nicht trainieren oder spielen könnte.“ Besser wäre es für die Schwarz-Weißen. Denn Niemanns Position ist eine der wenigen im Kader, die fest vergeben ist. Ansonsten geht das Gerangel um die Startelfplätze gerade richtig los – wie Arambasic erfreut feststellt: „Die Qualität im Kader nimmt jetzt noch mal zu, weil die Verletzten langsam wiederkommen – und damit haben wir noch mehr Druck auf dem Kessel. Diesen brauchen die Jungs jetzt auch, gerade in der Offensive.“

Mit Flensburg erwartet uns ein richtiges Brett. Deshalb ist das Pokalspiel noch nicht präsent.

Tatsächlich ist eine Diskrepanz bei den Rehdenern erkennbar. 14 Gegentore sind der drittbeste Wert der Liga, 13 geschossene hingegen auch der drittschlechteste. „In diesem Jahr ist es einfach eine absolute Stärke von uns, dass alle vom ersten Stürmer bis zum Abwehrspieler verteidigen, dass wir total enge Abstände haben, davon profitiert man als Torhüter natürlich auch brutal“, erklärt Niemann die Defensivstärke seines Teams.

Arambasic: „Haben Qualität, um mit jeder Mannschaft mitzuhalten“

Vor heimischer Kulisse hat der Keeper übrigens erst dreimal hinter sich greifen müssen. „Da überwindet man uns kaum“, betont Arambasic mit Blick auf diese Statistik und den Umstand, dass sein Team daheim noch ungeschlagen ist: „Dieses Selbstvertrauen haben wir uns erarbeitet. Wir machen gegen den Ball sehr, sehr viel richtig und kreieren ja auch Chancen. Es ist ja nicht so, als würden wir nur hinten drin stehen.“ Nur die Verwertung eben dieser Möglichkeiten ist das Problem der bisherigen Saison. Mit etwas mehr Abgezocktheit würde Rehden auf Platz vier oder fünf stehen, betonen Trainer und Torwart unisono. „Wir wissen, wie eng es ist“, sagt Arambasic mit Blick auf den Tabellenrang: „Aber wir sind auch völlig entspannt, weil wir wissen, dass wir die Qualität haben, um mit jeder Mannschaft mitzuhalten.“

Flensburg hat seit drei Spielen nicht gewonnen

Auch gegen Flensburg, das allerdings mit Wut im Bauch anreisen dürfte. „Sie haben drei Spiele nicht gewonnen und haben natürlich einen ganz anderen Anspruch als wir“, sagt Arambasic über den Titelanwärter: „Der Trainer hat die Mannschaft schon öffentlich angezählt. Da kommt also eine Mannschaft mit unheimlich viel Druck auf dem Kessel auf uns zu, aber wir machen uns selbst auch den Druck und wollen gewinnen.“