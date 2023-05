Barrier TC: Erlewein und die anderen US-Studenten sind rechtzeitig zum Start der Tennis-Saison da

Von: Fabian Terwey

Zurück auf Sand: Tarek Erlewein muss sich nach seiner Rückkehr nach Barrien wieder an den Untergrund gewöhnen. In den USA spielt der Student auf Hardcourts. © schlickmann

Aufsteiger Barrier TC startet in die Tennis-Oberliga. Das Team ist gespickt mit US-Studenten - darunter die Rückkehrer Tarek Erlewein und Bendix Schröder. Und die Barrier verfolgen ehrgeizige Ziele.

Barrien – Tarek Erlewein musste sich am vergangenen Mittwoch beeilen, als seine Maschine aus Charlotte am Münchener Airport „Franz Josef Strauß“ gelandet war. Sein Weiterflug nach Bremen war gestrichen worden. Um seine Alternativverbindung über Frankfurt noch zu erwischen, sprintete der Mannschaftsführer des Tennis-Oberligisten Barrier TC kurzerhand durch die Passkontrolle. Aus der Metropole am Main ging die Flug-Odyssee schließlich weiter nach Bremen. Der Wirtschaftsstudent der University of North Carolina war damit vier Tage vor dem Start der Sommersaison zurück aus seiner Wahlheimat in den USA. Und die Vorfreude auf das erste Spiel mit seinem Aufstiegsteam zu Hause gegen den TV Jahn Wolfsburg (Sonntag/14.00 Uhr) ist bei Erlewein riesig.

„24 Stunden zuvor habe ich noch meine letzte Klausur geschrieben“, berichtet der 20-Jährige nach seiner Ankunft im Elternhaus in Seckenhausen: „Jetzt freue ich mich auf dreieinhalb Monate Semesterferien und den Tennis-Sommer zu Hause.“

Zwei Stunden täglich jagt Erlewein in Asheville der gelben Filzkugel nach. Hinzu kommen wöchentlich zwei Kraft- und eine Cardio-Einheit. Seine Probleme im rechten Knie hat er überwunden. Tape-Ringe halfen ihm dabei, das zweite Semester durchzuspielen.

Mannschaft und Spielplan Barrier TC, Herren, Mannschaft: Tjark Kunkel, Luis Sobanski, Tarek Erlewein, Milan Zivkovic, Maxim Triller, Bendix Schröder, Tal Cohen, Luis Herbst, Freddy Murray. Spielplan:

Sonntag, 7. Mai, 14.00 Uhr: Barrier TC - TV Jahn Wolfsburg

Sonntag, 14. Mai, 14.00 Uhr: Braunschweiger THC II - Barrier TC

Sonntag, 4. Juni, 14.00 Uhr: Braunschweiger THC - Barrier TC

Sonntag, 18. Juni, 11.00 Uhr: Barrier TC - TC Melle im SC Melle 03

Sonntag, 25. Juni, 11.00 Uhr: Oldenburger TeV II - Barrier TC.

Der Sportstipendiat, der zuletzt an den Weihnachtsfeiertagen in der Heimat war, ist also bestens vorbereitet auf die Saison in der fünftklassigen Oberliga. „Nur an den Sandplatz muss ich mich erst wieder gewöhnen“, erklärt Erlewein, der in den USA ausschließlich auf Hardcourts unterwegs ist.

Teamkollege Maxim Triller freut sich auf das Wiedersehen mit Erlewein: „Tarek und ich kennen uns am längsten, haben zusammen in einer Gruppe angefangen, Tennis zu spielen.“ Nach seinem Winter-Ausflug zum TV Lohne, mit dem der 21-jährige Stuhrer in die Nordliga aufstieg, ist der Wirtschaftsinformatikstudent der Uni Bremen wie besprochen zurück beim BTC. „Für mich zählt das Wort, an einen Verbleib in Lohne habe ich zu keinem Zeitpunkt gedacht“, erklärt Triller, der nach den ersten Einheiten mit den neuen Barrier Kollegen am Telefon mit seinem Freund Erlewein über die Chancen in der höchsten Klasse des Doppelverbands Niedersachsen/Bremen diskutierte: „Die Freude auf eine Saison war noch nie größer. Ein erneuter Aufstieg ist möglich, aber dafür müssen wir 110 Prozent geben.“

Sportwart Florian Hartje meint: „Wir werden nicht der unschlagbare Topfavorit sein, aber wir wollen irgendwie oben mitspielen.“ Der 38-Jährige hat für dieses Vorhaben und wegen der für die Liga nötigen sechs statt der bisherigen vier Spieler die bereits im Februar vermeldeten Neuzugänge Tjark Kunkel, Luis Sobanski und Luis Herbst verpflichtet. Der Australier Tal Cohen ist der vierte Neue. Die Semesterferien verbringt der Student aus den USA bei seiner Freundin in Deutschland. Der Kontakt kam über Sobanski zustande.

Erleweins Kommilitone und Mitbewohner Freddy Murray hat Hartje nur für den Fall eines Deutschland-Besuchs des Iren gemeldet. Student Milan Zivkovic erwartet der Sportwart erst in der kommenden Woche zurück aus Amerika. Für das Team um die US-Studenten, zu denen auch Bendix Schröder zählt, erhofft sich Hartje im ersten Heimspiel reichlich Zuschauer und wirbt: „Umsonst gutes Tennis, neue Gegner und Spieler, die heiß sind, sich zu zeigen.“