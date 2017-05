Typisch Kirchdorf: Treffsicher, eingeschworen, schnörkellos

Kirchdorf - Von Cord Krüger. Vor dem Bramstedter Sportplatz wartete am Sonntagnachmittag schon der Planwagen. „Wir wollen pünktlich weg – denn zu Hause erwartet uns wieder was“, grinste Philipp Lahmann.

Der Betreuer des TuS Kirchdorf freute sich auf den nächsten Party-Abend mit seiner Mannschaft, die sich nach dem 3:2 (1:1)-Sieg des Kreisliga-Vizemeisters beim TSV Bramstedt im Kremser auf die knapp 40 Kilometer lange Fahrt begab, um der Kreisliga möglichst lange den Rücken zu kehren. „Die Jungs haben seit einer Woche fast jeden Abend was zu feiern – erst Schützenfest in Scharringhausen, dann Vatertag, dann als Zuschauer die Zweite unterstützen – aber das sollen sie alles machen“, winkte ihr Coach Christian Jeinsen gutmütig ab: „Sie haben es sich verdient.“

Torgefahr war schon immer da, in der Rückrunde stand auch die Defensive stabil

Und ob! Jahrelang zählte der TuS zu den Aufstiegs-Favoriten. 2014 lief das Team des damaligen Trainers Frank Sieling als Dritter ein – mit imposanten 111 Toren. Zur Serie 2014/15 übernahm Jeinsen und beendete sein erstes Kirchdorfer Jahr nach vielen personellen Engpässen als Neunter. Doch danach folgten der fünfte und diesmal der zweite Platz. Torgefährlich sind die Kicker aus der Samtgemeinde bis heute – von Christoph Albers und dessen am Ende 22 Treffern, Laurids Breuer (21) und Jan Könemann (15) bis hin zu Henrik Albers mit seinen 32 Jahren, am Sonntag zweifacher Schütze und einfacher Vorbereiter.

„Wir haben es aber zur Rückrunde geschafft, endlich stabiler in der Defensive zu stehen“, nannte Jeinsen den Hauptgrund, warum seine Männer nach der Winterpause 35 Punkte einfuhren. Diese Sicherheit beruhe aber nicht auf taktischen oder nominellen Umstellungen, sondern darauf, dass „der gesamte Mannschaftsverbund jetzt intensiver gegen den Ball arbeitet“. Zudem freute er sich über die Konstanz: „Gegen Top-Teams haben wir meistens gut ausgesehen. Aber es gab eben auch Mannschaften von unten – und da haben wir früher zu viele Punkte gelassen.“

+ Auch der Älteste im Team des TuS Kirchdorf lässt es noch regelmäßig krachen: Henrik Albers (rechts), sonst inzwischen eher in der Innenverteidigung, traf am Sonntag beim 3:2 in Bramstedt doppelt. © Krüger

Dieses alte Manko hatten die Kirchdorfer auch am Freitag vor einer Woche vor ihrem letzten Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV Brockum in den Hinterköpfen. „Wir sind entspannt da hingefahren“, erinnerte sich Lahmann. Schließlich empfing an jenem Abend parallel der SV Mörsen-Scharrendorf den SV Dickel. Dass Kirchdorfs letzter Konkurrent im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz mit 2:3 über den Tabellenachten stolpern und der TuS durch das 4:0 in Brockum vorzeitig das Bezirksliga-Ticket lösen würde, „konnten wir nicht ahnen“, meinte Kirchdorfs Tim Nachtigall mit einem versonnenen Lächeln.

Dank an die Zuschauer

Es folgten ein freudetrunkenes Mannschaftsbild im Brockumer Dauerregen, erste Kaltgetränke mit gratulierenden Brockumern, „die ja alles supernette Kerle sind“, schilderte Lahmann – und das Ansteuern des Kirchdorfer Vereinsheims. „Geplant hatten wir nichts, aber unsere Wirte sind ja immer gut vorbereitet“, verriet Lahmann.

So gut, dass es auch für den Meister vom FC Sulingen reichte. Der kam spontan zum TuS zu Besuch – und beide Aufsteiger ließen es krachen. „Das war der geilste Tag überhaupt“, sprudelte es aus Nachtigall heraus. „Schön, dass man so zusammen feiern kann.“ Umarmungen, Duelle am Kickertisch und stets neue Gruppen in blau-weiß und schwarz-rot – alles festgehalten mit der Kamera von Gerd-Joachim Schattschneider. Der filmende und fotografierende TuS-Fan ist nur einer von zig Anhängern, die Nachtigall stolz machen: „Unsere Zuschauer sind immer da, machen auch jedes Auswärtsspiel zu einem Heimspiel für uns – Wahnsinn. Die haben unheimlich viel zum Aufstieg beigetragen.“

Der Zusammenhalt stimmt, der Kader bleibt zusammen

Den Löwenanteil habe aber die Mannschaft selbst geleistet, unterstrich Jeinsen: „Die Jungs sind zu einer Einheit geworden – und die Neuzugänge sind da sofort reingewachsen.“ Einer dieser „Neuen“ heißt Yascha Seidel. Der im Sommer von den SBS Kickers gewechselte Torwart kam in dieser Serie ebenfalls zu seinen Spielanteilen. „Es macht mir hier einen Mega-Spaß“, erklärte der Keeper das Kirchdorfer Phänomen: „Das ist eine tolle Truppe mit großem Zusammenhalt – und ich freue mich auf die nächste Saison, auf neue Gegner. Toll, dass wir jetzt mal über den Tellerrand blicken können.“

Und das soll möglichst nicht schon nach einem Jahr vorbei sein. „Aber wir sind jetzt nicht auf der Jagd nach fünf, sechs neuen Superspielern für den Klassenerhalt, die dann wieder abhauen, wenn wir es doch nicht schaffen“, stellte Jeinsen klar. Stattdessen setzt er auf seinen bisherigen Kader sowie auf Viktor Seiberlich vom Meister FC Sulingen und zwei Nachwuchskräfte: Abwehrspieler Gregor Koopmann und Bennet Rohlfs kommen aus der eigenen A-Jugend. Ein kleiner Tipp für die Youngster: Sie sollten zum Trainingsauftakt Anfang Juli nicht unbedingt ihre buntesten Fußballschuhe mitbringen. Mit Blick auf Sonntag in Bramstedt scheint die Startelf schwarze Treter zu bevorzugen. Schnörkellos und bodenständig eben – wie alles im TuS Kirchdorf.