Twistringer Ausgehverbot wirkt: Thiede und Uhlhorn treffen im Frühspiel zum 2:0 gegen Heiligenfelde

Von: Fabian Terwey

Twistringer Torjubel: Lüder Uhlhorn (r.) feiert mit Tom Thiede seinen Treffer zum 2:0 gegen Heiligenfelde. © fat

Ungewohnter Spielort, frühe Anstoßzeit. Tom Thiede und Lüder Uhlhorn schossen den SC Twistringen am Sonntagmittag im Syker Hachestadion zum 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Heiligenfelde. Der SVH war für sein Heimspiel auf den Kunstrasen ausgewichen, um einer erneuten witterungsbedingten Absage auf seinem Rasen zu entgehen. Trainer Torben Budelmann sprach am Ende von einem „gebrauchten Tag“ - auch weil sich Heiligenfeldes Marvin Bade kurz vor Schluss verletzt hatte und der Krankenwagen kommen musste.

Syke – Lüder Uhlhorn drehte nach seinem vorentscheidenden 2:0 jubelnd ab Richtung Ersatzbank, Tom Thiede sprang ihm freudestrahlend in die Arme. Dann fielen die Teamkollegen des SC Twistringen über die beiden her. Die zwei Matchwinner hatten den Fußball-Bezirksligisten zum 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen den SV Heiligenfelde geschossen – nach ungewöhnlich früher Anstoßzeit am Sonntag um 11.30 Uhr im Syker Hachestadion.

Fußball-Bezirksliga: SV Heiligenfelde - SC Twistringen 0:2 (0:1) SVH: Wachtendorf - Meiners (57. Weber), T. Godesberg, Plate - Behrens, Gibek, M. Godesberg (57. Bade/80. Heinsen), Köhler, Hansen (73. Rohmeyer) - Labbus (85. Rode), Marquardt. - Twistringen: Blome - Brunkhorst, Obst, Meyer, Schwenker (85. Diekmann) - Beuke (74. Djulic), Wieczorek, Künning (88. Brinkmann) - Thiede (85. Bekefeld), Uhlhorn (81. Könenkamp), Harms. - Tore: 0:1 (12.) Thiede, 0:2 (76.) Uhlhorn. Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe).

Auf den dortigen Kunstrasen war der SVH für sein erstes Pflichtspiel des Kalenderjahres ausgewichen, um einer erneuten witterungsbedingten Absage auf seinem Rasen zu entgehen. „Ein späterer Anstoß war wegen anderer Spiele hier nicht möglich“, erklärte Heiligenfeldes Coach Torben Budelmann. Twistringens Trainer Timo Rathkamp freute sich: „So hat man noch was vom Sonntag – nach einem Sieg umso schöner.“

Matchwinner rückt für angeschlagenen Djulic in die Startelf

Der SCT-Coach hatte seinem Team wegen der frühen Anstoßzeit für Samstagnacht extra Ausgehverbot erteilt: „Die Jungs waren diszipliniert, es war keiner feiern. Alle waren fit.“ Außer einer, doch das hatte andere Gründe. Denn bei Aaron Djulic machten sich beim Aufwärmen Leistenbeschwerden bemerkbar. Für den Twistringer reichte es nur zu einem Kurzeinsatz zu Spielende. Uhlhorn rückte für ihn in die Anfangsformation und knipste vor den rund 100 Zuschauern. „Vorm Match hieß es, dass Aaron spielt. Timo hat dann aber gesagt, ich soll mich mit warmmachen“, berichtete Uhlhorn: „Ich bin glücklich, dass ich spielen konnte.“

Spieler des Spiels: Lüder Uhlhorn Dribbelstark und mit Zug zum Tor präsentierte sich der Twistringer, der seine Leistung mit seinem Sololauf zum 2:0 krönte.

Sturmpartner Thiede hatte die Twistringer in Führung gebracht (12.). Nachdem Till Meiners vergeblich versucht hatte, den Ball im Strafraum zu klären, jagte Thiede die versprungene Kugel aus zehn Metern unters Dach.

Aus ähnlicher Distanz besorgte Uhlhorn das 2:0 (76.), schüttelte zwei Gegenspieler ab, zog in den Sechzehner und hämmerte den Ball in die Maschen. Ein perfektes Wochenende für den Bayern-Fan, der tags zuvor noch den 4:2-Sieg seiner Münchner im Klassiker gegen Borussia Dortmund bejubelt hatte.

Uhlhorn studiert an der Sporthochschule Köln

„Lüder ist als Sportstudent in Köln, super fit und super lauffreudig. Heute hat er vorne auch die Bälle festgemacht“, sagte Rathkamp und ergänzte: „Ich bin rundum zufrieden. Taktisch haben wir es überragend gemacht. Wenn du gegen Heiligenfelde hinten liegst, wird es schwer. Deswegen wollten wir hinten sicher stehen. Und die Jungs haben das super umgesetzt. Heiligenfeldes typische Diagonalbälle haben wir gut verteidigt. Wir haben so nichts zugelassen.“

SVH-Trainer Torben Budelmann meinte: „Der Gegner hat nicht super Fußball gespielt, aber gut umgeschaltet. Wir haben zu Recht verloren. Wir waren nicht konzentriert genug. Bestes Beispiel ist, dass uns nach Einwürfen der Ball verspringt. Das passiert uns sonst nie.“

Verdacht auf Achillessehnenriss bei Bade

Doch nicht nur in sportlicher Hinsicht sprach Budelmann von einem „gebrauchten Tag“. Denn beim Twistringer Tor zum 2:0 hatte sich obendrein Marvin Bade verletzt. Nachdem er schreiend zu Boden gesunken war, rief die Heiligenfelder Bank den Krankenwagen. Bade musste bis nach Spielende hinterm Tor behandelt werden. „Es sieht nach einem Achillessehnenriss aus“, berichtete Budelmann: „Das tut mir leid für Marvin.“