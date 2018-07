Twistringen verliert Spiel in den ersten 20 Minuten

Hainke trifft beim 2:3 gegen RW Visbek doppelt

+ Traf beim 2:3 gegen RW Visbek doppelt: Twistringens Christoph Hainke (r.). - Foto: Borchardt

Goldenstedt - Beim Huntepokal-Turnier in Goldenstedt kassierte Fußball-Bezirksligist SC Twistringen am Montagabend gegen den SV RW Visbek, letztjähriger Vierter der Kreisliga Vechta, eine 2:3 (1:2)-Niederlage. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben die Partie in den ersten 20 Minuten verloren“, analysierte Twistringens Neu-Trainer Walter Brinkmann, der 15 Akteure einsetzte.