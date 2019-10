Twistringen taumelt weiter

Twistringen - Von Daniel Wiechert. Alles, was schieflaufen kann, lief bei Uwe Küpkers Trainerrückkehr auch schief, und zwar schon vor Anpfiff. Philipp Meyer verlor die Seitenwahl, weshalb der Fußball-Bezirksligist SC Twistringen gegen den Wind und gegen die tiefstehende Herbstsonne beginnen musste. Und dann lagen die Twistringer gegen den TSV Wetschen nach nicht einmal 20 Minuten bereits mit 0:2 zurück und hatten sich durch eine Rote Karte selbst dezimiert. Die Partie war bereits durch. Am Ende mussten die Twistringer froh sein, dass die Wetscher nach der frühen Entscheidung mehrere Gänge runtergeschaltet hatten, sodass es beim 0:2 blieb.

„Ich muss sagen, dass mir einfach der letzte Wille, die letzte Entschlossenheit fehlt“, haderte Küpkers Co-Trainer Michael Schultalbers nach der neunten Niederlage im 14. Saisonspiel. Gerade im Abstiegskampf, in dem sich die Twistringer zweifelsohne befinden, „erwarte ich noch mehr Laufbereitschaft“, forderte Schultalbers: „Kampf, Wille und voller Einsatz sind immer das Miniumum.“ Wetschen hat durch den Erfolg wieder Anschluss an die Spitze gefunden. Dennoch waren die Gäste nicht komplett zufrieden. Dafür hatten sie gerade in der Schlussphase viel zu viele Chancen mehr als leichtfertig vergeben. „Wichtig waren heute die drei Punkte“, sagte Wetschens Co-Trainer Friedel Holle, kündigte aber gleichzeitig mit einem Augenzwinkern an, dass der Torabschluss in der nächsten Einheit der einzige Trainingsinhalt sein werde.

Bei den Gastgebern war die Verunsicherung durch die vielen Misserfolge in den vergangenen Wochen von Beginn an spürbar gewesen. Und Wetschen drückte direkt aufs Gaspedal: Philipp Nüßmann schlug in der dritten Minute von rechts eine Flanke in den Strafraum, in der Mitte verpasste Omar Ceesay nur knapp die Führung. Zwei Minuten später schickte Kevin Reinking Finn Raskopp auf die Reise, dieser trieb rechts zur Grundlinie heraus, wurde dann jedoch von SCT-Keeper Jannik Blome im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Erdal Ölge sicher zum 1:0 (6.). Elf Minuten später vernaschte Reinking einige Twistringer, ehe er nach Trikotzupfer von Kim-Andre Harz fiel. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse und zeigte die Rote Karte. Durchaus eine regelkonforme, wenngleich auch harte Entscheidung. Noch härter für Twistringen: Den fälligen Freistoß legte Ölge mit feiner Schusstechnik zum 2:0 in den linken Winkel (18.). Bei Twistringen lief nichts zusammen, zu allem Überfluss keiften sich auch noch Defensiv- und Offensivspieler gegenseitig an, warfen sich jeweils mangelnde Unterstützung vor.

„Solange es im Rahmen bleibt, ist es in Ordnung, wenn es auf dem Platz auch mal lauter wird“, sagte Schultalbers: „Diese Giftigkeit fordern wir als Trainerteam ja auch ein. Denn eigentlich haben wir eine Truppe, die viel zu lieb auf dem Platz ist.“