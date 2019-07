Twistringen setzt weiter auf die Jugend

BEZIRKSLIGA Brinkmann soll Beuke ersetzen / Obst zweiter Neuzugang

+ Die beiden Neuzugänge des Bezirksligisten SC Twistringen: Marco Obst (2.v.l.) und Rene Brinkmann (3.v.l.), präsentiert von Trainer Friedhelm Famulla (r.) und Teammanager Michael Schultalbers. Foto: SC TWISTRINGEN

Twistringen – So ganz zuversichtlich wirkt Michael Schultalbers vor dem Start in die Saison nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass der Co-Trainer der Fußballer des SC Twistringen Personalprobleme zu beklagen hat. Von den ohnehin nur 19 Spielern im Kader sind nicht mal alle einsatzbereit: Lennart Bors beispielsweise ist nach seinem Handbruch in der vergangenen Saison noch nicht dabei. Doch Schultalbers ist sich sicher: „Ab August wird es einfacher, wenn die Ferien vorbei sind und Lennart zurückkehrt.“