Tischtennis-Bezirksliga: Twistringen enttäuscht total

Twistringen - Rabenschwarzes Wochenende für die beiden Kreisteams in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren: Die SV Kirchweyhe hätte mit einem Sieg zum Hinrundenabschluss den Klassenverbleib fast schon perfekt machen können, zog jedoch hauchdünn mit 7:9 gegen die SG Ronnenberg den Kürzeren. Und auch der SC Twistringen machte nach dem letzten Spiel des Jahres dicke Backen: Klar mit 1:9 ging der SCT im ultimativen Gipfeltreffen beim SV Frielingen unter, sodass der direkte Wiederaufstieg ohne den Umweg der Relegation wohl ein Traum bleiben dürfte.

SV Frielingen - SC Twistringen 9:1: „Das ist einfach nur enttäuschend. Wir hatten uns so viel vorgenommen und zeigen dann eine so fürchterliche Leistung. Unfassbar“, rang Twistringens Nummer eins Jens Kramer nach dem Debakel um Worte. Dabei hätte er bei sich durchaus mildernde Umstände ins Feld führen können, da der SCT-Spitzenspieler aufgrund von heftigen Rückenproblemen seine Bestleistung gar nicht abliefern konnte.

Doch Kramer wollte nichts beschönigen: „Auch ohne Rückenschmerzen hätte ich ja nicht gegen Granaten wie Florian Schimetzek oder Kai Kütemeyer garantiert gepunktet. Es war insgesamt einfach zu wenig von uns. Punkt.“

Mehr wäre möglich gewesen

Stimmt wohl. Trotzdem wäre mehr möglich gewesen, wenn die Gäste anfangs ihre Chancen genutzt hätten. Was sie aber nicht taten. Weder Hendrik Wiese/Manuel Hasselmann, die gegen Björn Petersen/Jonas Buth im Entscheidungssatz einen 8:4-Vorsprung verspielten – noch Dennis Wünschmann/Andreas Leder. Zwar hielt Twistringens drittes Doppel gegen Kai Kütemeyer/Torsten Fabritz lange Zeit gut mit, scheiterte jedoch am Ende mit 7:11 im fünften Satz.

So glückte in der Doppelrunde nur Jens Kramer/Marvin Kramer ein Dreisatztriumph über Florian Schimetzek/Henry Götte, und anstatt einer möglichen 3:0-Führung stand es aus Sicht des Kreisteams 1:2. Eigentlich noch kein Beinbruch – aber an diesem Tag bereits die Vorentscheidung.

Kramer: „Zwei Punkte Rückstand sind aufzuholen"

Während sich Frielingen anschließend in einen Spielrausch steigerte, bekam Twistringen nichts mehr auf die Kette und geriet schlussendlich mit 1:9 unter die Räder. Trotzdem weigerte sich „Capitano“ Kramer, Frielingen bereits zur Meisterschaft zu gratulieren: „Zwei Punkte Rückstand sind aufzuholen. Allerdings liegen wir im Spielverhältnis jetzt auch klar zurück. Es wird also schwer, den Titel zu holen. Unmöglich ist es jedoch nicht.“

SV Kirchweyhe - SG Ronnenberg 7:9: Was für eine verpasste Möglichkeit: Ein Sieg gegen den Underdog aus Ronnenberg – und Kirchweyhe hätte hinter den Klassenverbleib einen Haken machen können. So aber rangiert der Aufsteiger zwar mit 11:7 Zählern auf einem starken vierten Platz, muss jedoch in der Rückrunde noch leicht nach unten schielen.

Besonders bitter: Das SVK-Spitzenduo Rüdiger Maatz/Jan Grashoff punktete im gemeinsamen Doppel und erspielte im Einzel gegen das Ronnenberger Gespann Fabian Weiß/Kevin Viet eine makellose 4:0-Bilanz. Fünf Zähler gingen also auf das Konto des oberen Paarkreuzes – da konnte doch wohl eigentlich nichts mehr schief gehen.

Ging es aber: Da sich ansonsten nur Jens Nagel und Sven Thöle gegen Ronnenbergs Nummer vier Rainer Viet durchsetzten, schlichen die Hausherren nach der abschließenden Viersatzpleite von Maatz/Grashoff gegen Weiß/Viet wie begossene Pudel aus der Halle – 7:9. - drö