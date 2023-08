Umfrage zum Start der Fußball-Kreisliga: TuS Wagenfeld ist Top-Favorit auf den Aufstieg

Von: Jörg Beese

Die Fußball-Kreisliga Diepholz startet in ihre neue Saison. Und die Kreiszeitung hat sich unter den 16 Trainern der Clubs umgehört, wer ihre Favoriten auf die zwei Aufstiegsplätze sind.

Diepholz – Wenn am Wochenende die Fußball-Kreisliga in ihre neue Saison startet, ist die Aufstiegsfrage – geht man nach den Verantwortlichen der Clubs – schon vor dem Auftakt entschieden. 15 von 16 Trainern benannten den TuS Wagenfeld als den Top-Favoriten, dicht gefolgt vom TV Stuhr, der nur eine Stimme weniger erhielt. Der „Rest“ der Liga folgt mit großem Abstand, sodass die Favoritenrolle für die zwei Aufstiegsplätze zumindest von der Papierform her geklärt ist.

Mörsen, Seckenhausen und Barenburg mehr als nur Geheimfavoriten

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch oft gezeigt, dass die Zuweisung als Favorit die Beine und vor allem die Köpfe lähmen kann. Und so würden sich nicht wenige wundern, wenn beispielsweise der SV Mörsen-Scharrendorf, die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst oder sogar der TuS Barenburg den Arrivierten einen Strich durch die Rechnung machen.

Hochkaräter für den TuS Wagenfeld

Doch warum wurden eigentlich Wagenfeld und Stuhr so oft benannt, wenn es um Meisterschaft und Aufstieg geht? Bei Wagenfeld ist die Ursache klar. Den wenigen und nicht allzu gravierenden Abgängen stehen etliche hochkarätige Neuzugänge – vor allem vom TuS St. Hülfe-Heede und der SG Diepholz – gegenüber, die das Niveau des Bezirksliga-Absteigers nach oben treiben dürften. Und in Stuhr kann das Trainergespann Stefan Blasy/Marvin John auf einen gewachsenen und eingespielten Kader zurückgreifen, der in der vergangenen Saison nur haarscharf den Aufstieg verpasste.

Mörsens 50-Tore-Sturm: Pakleppa und Stöver

Wer jedoch genau hinsieht, stellt fest, dass dies auch für den TuS Barenburg gilt. Und dass der SV Mörsen-Scharrendorf plötzlich mit dem Duo Justin Pakleppa und Moritz Stöver über einen „Megasturm“ verfügt, der in der zurückliegenden Kreisliga-Saison zusammen 50 Tore erzielte, sollte auch nicht verschwiegen werden. Zumal in Rene Brinkmann (SC Twistringen) ein weiterer hochklassiger Neuzugang verpflichtet werden konnte.

Ähnlich spannend wie die Aufstiegs- könnte auch die Abstiegsfrage werden. Angesichts der starken Liga dürften es die Aufsteiger SV Marhorst – mit Trainer Walter Brinkmann – und TSV Heiligenrode schwer haben. Aber auch der SC Twistringen II und der TuS Kirchdorf müssen sich strecken.

Liga-Kenner würden sich über erneuten Diepholzer Abstieg nicht wundern

Und dann fällt immer wieder ein Name, der aber nur leise ausgesprochen wird. Nach dem starken personellen Umbruch der SG Diepholz würden sich einige Liga-Kenner nicht wundern, wenn der Ex-Bezirksligist durchgereicht werden würde. Eine erste Standortbestimmung gibt es jedenfalls an diesem Wochenende.