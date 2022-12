TuS Sulingen verdient sich mit 3:2 gegen Sarstedt die Weihnachtsfeier

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Sulinger Torschütze zum 2:1: Theo Klare. © Terwey

„Dick im Geschäft“ sieht Iman Bi Ria seinen TuS Sulingen. Der Landesligist geht mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Grund sind die zwei Siege zum Jahresabschluss, nach dem 4:1 gegen Niedersachsen Döhren vergangene Woche legten die Sulestädter am Samstag ein 3:2 gegen den 1. FC Sarstedt nach.

Sulingen – Der Pausenpfiff kam für Iman Bi Ria und seinen TuS Sulingen am Samstag genau zur richtigen Zeit. „Wir haben ein bisschen den Faden verloren“, sagte der Trainer über die Schlussphase der ersten Halbzeit. In der Kabine konnten sich die Fußballer neu ordnen, Bi Ria veränderte die Taktik – und Sulingen gewann das Landesliga-Duell gegen den 1. FC Sarstedt am Ende laut ihres Coaches „absolut verdient“ mit 3:2 (1:1).

Jan Rabens brachte den TuS, der die Partie nach einem Heimrechttausch kurzfristig zu Hause austrug, früh in Führung (8.). Das 1:1 (25.) fiel „durch den Spieler, den du vorher angesprochen hast“, ärgerte sich Bi Ria. Jonas Jürgens sei der einzige Sarstedter, „der wirklich gefährlich ist. Er bewegt sich nicht viel, ist dann aber in der Box zur Stelle.“ Mit dem Ausgleich verloren die Sulestädtern ein wenig ihre Aggressivität und Konstanz, der Trainer war „froh, dass wir in die Halbzeit gehen“.

Greifenberg verleiht als Innenverteidiger Stabilität

Dort stellte er das System von 4-4-2 auf 4-1-3-2 um und zog Kapitän Lennart Greifenberg aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurück. „Das hat für mehr Stabilität gesorgt“, befand Bi Ria. Und vorne belegte seine Mannschaft ebenfalls ihren Aufwärtstrend. Theo Klare (48.) und Janik Dieckmann (54.) stellten auf 3:1, eine absolut mögliche noch höhere Führung verpasste Sulingen in der Folge. Jürgens nutzte erneut seine einzige Chance der Halbzeit, dem Anschluss (82.) folgte allerdings kein weiteres Tor.

„Respekt an die Mannschaft“, lobte der Coach, nachdem seine „Jugend-forscht-Truppe“ den Sarstedter Haudegen keine Chance zum Ausgleich mehr gestattet hatte: „Mit dem jungen Team und den Ausfällen, die wir hatten, 16 Punkte in der Hinrunde zu holen, ist ein Erfolg für uns.“ Der zweite „Dreier“ in Folge (zuletzt 4:1 gegen Niedersachsen Döhren) verringerte den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf vier Punkte – und die aktuelle Form macht Bi Ria Hoffnung. „Für uns war es wichtig, mit zwei Siegen in die Wintervorbereitung gehen zu können, das gibt ein super Gefühl“, betonte er: „Wir sind dick im Geschäft. Und die Jungs haben sich die Weihnachtsfeier (Samstagabend, d. Red.) absolut verdient.“

Landesliga Hannover: TuS Sulingen - 1. FC Sarstedt 3:2 (1:1) Sulingen: E. Schröder - Michael (46. Schmidt), Greifenberg, Fehse (90.+2 Durmaz), Dieckmann, Miklis, HwiTae, Stöver, Rabens, Ac (86. Czyborra), Klare.

Tore: 1:0 (8.) Rabens, 1:1 (25.) Jürgens, 2:1 (48.) Klare, 3:1 (54.) Dieckmann, 3:2 (82.) Jürgens.

Schiedsrichter: Sercan Yücel (SC Twistringen).