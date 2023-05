Fußball-Landesliga: TuS Sulingen schickt Steimbke in die Bezirksliga

Von: Julian Diekmann

Sulingen – Die Anspannung während des Spiels „war enorm. Dafür war die Erleichterung nach dem Abpfiff aber umso größer“, sagte Iman Bi Ria, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen, nach dem überlebenswichtigen 3:1 (1:0)-Erfolg über den Tabellenletzten SV BE Steimbke am Donnerstagabend: „Zwar ist der Klassenerhalt dadurch immer noch nicht gesichert, dennoch war es ein wichtiger Schritt dorthin. Wir haben ihn weiterhin in der eigenen Hand.“

Während die Sulinger drei Spieltage vor dem Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Godshorn weiterhin den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen, ist das Abenteuer Landesliga für Aufsteiger Steimbke nach nur einer Saison schon wieder beendet.

Dass es am Ende so kam, lag unter anderem auch an Jan Rabens, der die Hausherren in der 32. Minute nach einem Steckpass von Lennart Greifenberg per Lupfer in Führung brachte. „Da war die Freude natürlich riesig. Aber wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir vorher in Rückstand geraten wären“, meinte Bia Ria. Doch sowohl der Pfosten als auch Timo Hibbeler (kratzte den Ball von der Linie) retteten Sulingen vor dem Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel spielte dann aber nur noch eine Mannschaft. Und zwar der TuS. Erst traf Marven Rupp in der 60. Minute per „Knaller aus 25 Metern“ zum 2:0, eine Minute später war dann Cemet Ac per Abstauber mit dem 3:0 erfolgreich. „Damit war das Spiel entschieden“, atmete Bi Ria erleichtert auf. Daran änderte auch der Ehrentreffer durch Sascha Pachonik (71.) nichts mehr.