„Lloyd-Challenge-Cup“: TuS Sulingen nicht zu stoppen - Landesligist schlägt im Finale Titelverteidiger Bassum

Von: Julian Diekmann

Keine Niederlage, kein Gegentor: Der Landesligist TuS Sulingen hat den am Samstag ausgerichteten „Lloyd-Challenge-Cup“ des FC Sulingen hochverdient gewonnen. Am Ende reichte ein 1:0 im Finale über Bassum. © FC Sulingen

Dank einer bärenstarken Leistung haben sich die Landesliga-Fußballer des TuS Sulingen am Samstag zum Sieger des vom Bezirksligisten FC Sulingen ausgerichteten Hallenturniers „Lloyd-Challenge-Cup“ gekürt. Im Finale reichte dem TuS ein 1:0-Erfolg über Titelverteidiger TSV Bassum, der das Turnier letztmals 2020 gewonnen hatte.

Sulingen – Beeindruckend war der Auftritt der Mannschaft von Trainer Iman Bi Ria auch in zweierlei Hinsicht. Erstens kassierte sein Team im Turnierverlauf nicht einen einzigen Gegentreffer. Zweitens wurde TuS-Akteur Theo Klare als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. „Der TuS Sulingen hat sich zum verdienten Sieger gekürt. Er ist aufgetreten, wie man es von einem Landesligisten erwartet. Und wer ohne Gegentor durch das Turnier marschiert, hat den Sieg mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch“, gratulierte FCS-Trainer Marian Pingel dem Stadtrivalen.

Lars Mesloh mit fünf Treffern bester Torschütze des Turniers

Aber auch die Leistung des Gastgebers, der es immerhin bis ins Halbfinale schaffte, konnte sich sich sehen lassen. Dort wartete Stadtrivale TuS Sulingen auf das Pingel-Team. „Wir haben gegen den TuS viel zu ängstlich agiert, waren nicht angriffslustig genug“, berichtete der FCS-Coach. Und so stand am Ende eine 0:2-Niederlage zu Buche. „Das war schon verdient. Der TuS war eindeutig die aktivere Mannschaft, ist verdient ins Endspiel eingezogen“, fasste Pingel zusammen. Im anschließenden Spiel um Platz drei gegen Liga-Konkurrent SC Twistringen war von Ängstlichkeit aber nichts mehr zu spüren. Der SCT hatte sich als Gruppensieger für das Halbfinale qualifiziert, unterlag dort dem Kreisligisten Bassum knapp mit 1:2. Da es im „kleinen Finale“ nach der regulären Spielzeit (zwölf Minuten) torlos blieb, musste das Penalty-Schießen über Sieg und Niederlage entscheiden. Hier hatten am Ende die Sulinger, bei denen sich Lars Mesloh mit fünf Treffern zum besten Torschützen des Turniers kürte, die besseren Nerven und setzten sich mit 2:1 durch. Auch dank des gut aufgelegten FCS-Torhüters Daniel Poda, der sowohl gegen Johann Beuke als auch gegen Justus Schlake stark pariert hatte. „Wir können mit dem dritten Platz sehr zufrieden sein“, zog Pingel ein positives Fazit.

Im anschließenden Endspiel bekam es der TuS Sulingen also mit den Bassumern zu tun. Die Mannschaft von Trainer Martin Werner, bei der Leonard Schäfer zum besten Torhüter des „Lloyd-Challenge-Cups“ ausgezeichnet wurde, belegte in ihrer Gruppe B hauchzart den zweiten Platz, gewann nur eines ihrer drei Gruppenspiele (1:0 gegen SC Uchte). Doch dank des besseren Torverhältnisses reichte es letztlich noch für das Halbfinale, das die Bassumer knapp für sich entschieden.

Im Finale war dann aber Endstation. Gegen den starken TuS waren die Lindenstädter chancenlos, unterlagen aber dennoch nur mit 0:1. Für den Siegtreffer war Devin Schmidt (Kopfballtor) in der siebten Minute verantwortlich und kürte seine Mannschaft zum neuen und absolut verdienten Turniersieger.

Erfolgreicher Turnierstart: Mit 2:0 besiegte Joshua Ludewig (li.) vom gastgebenden FC Sulingen im Eröffnungsspiel den TuS Kirchdorf um Jasper Lüschow. © jdi