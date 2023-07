Cemet Ac und Julian Rudi verlassen den TuS Sulingen

Von: Fabian Terwey

Julian Rudi (links) und Cemet Ac verlassen den TuS Sulingen. © Terwey

Der eine hat schon einen neuen Verein, der andere ist noch auf Clubsucher: Julian Rudi und Cemet Ac nehmen Abschied vom künftigen Fußball-Bezirksligisten TuS Sulingen.

Sulingen – Cemet Ac und Julian Rudi verlassen Fußball-Bezirksligist TuS Sulingen. Das gab Trainer Timo Knelangen jetzt bekannt.

Zwar habe Ac laut Knelangen noch keinen neuen Club gefunden, „aber er geht“ und werde „mindestens Landesliga“ spielen, so der Coach. Bei Rudi steht indes fest, dass er in der kommenden Saison für Weser-Ems-Landesligist SV Bevern stürmen werde. „Er kommt aus der Gegend Vechta. Da hat er es jetzt näher zu seinem neuen Verein“, erklärt Knelangen, der davon berichtet, dass „zunächst ein Wechsel zu Sankt Hülfe-Heede im Raum gestanden“ hatte.. Beide Spieler hatten in Sulingen ihre erste Saison im Senioren-Bereich bestritten.

