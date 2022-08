Wetschen will den perfekten Start

Von: Felix Schlickmann

Einsatz fraglich: Moritz Raskopp (links) ist erst seit Samstag aus dem Urlaub zurück. © Krüger

Den ersten Aufsteiger hat der TSV Wetschen mit dem SV Alfeld schon aus dem Weg geräumt. Nun soll mit dem SV BE Steimbke auch der zweite neue Landesligist lernen, wie schwer es ist, beim Vizemeister zu spielen.

Wetschen – Für Oliver Marcordes gab es keine zwei Meinungen. „Es war klar, dass sie aufsteigen“, sagt der Trainer vor dem Duell seines TSV Wetschen mit dem Neu-Landesligisten SV BE Steimbke (Dienstag/18.30 Uhr). Denn Marcordes hält den kommenden Gegner, den er im Vorfeld via Video gescoutet hat, für „sehr gut besetzt“.

Das ändert jedoch nichts an der Zielsetzung bei den Wetschern, die nach dem Auftaktsieg gegen den SV Alfeld (3:0) nun direkt ein weiteres Heimspiel haben: „Wir hatten gleich gesagt, dass wir beide gewinnen wollen.“ Kapitän Aljoscha Wilms bekräftigt dies: „Es wäre cool, wenn wir mit zwei Siegen in die Saison starten würden.“

Pasiov und Raskopp fraglich

Gegen den ersten Aufsteiger hat’s schon geklappt, nun soll auch der zweite lernen, wie schwierig es ist, in Wetschen zu bestehen. Für den Vizemeister wäre es früh in der Saison bereits eine Bestätigung der Leistungen aus der vergangenen Serie, beide Teams trotz der Aufstiegseuphorie in die Schranken zu weisen, findet Wilms.

Marcordes betont, der TSV werde Steimbke „mit Sicherheit nicht unterschätzen“. Auf die offensive Spielweise sei die Mannschaft eingestellt, an große Überraschungen glaubt der Trainer nicht.

Eine wäre es, wenn es Routinier Ramiz Pasiov (Rückenbeschwerden) es in den Wetscher Kader schaffen sollte. Zudem ist Moritz Raskopp fraglich, der erst am Samstag aus dem Urlaub zurückgekehrt war und sich dann auch noch krank meldete.