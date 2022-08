Nach 0:3 bei Krähenwinkel: Marcordes stolz auf seine Dauerläufer

Von: Felix Schlickmann

Er parierte zweimal stark zu Beginn, bei den drei Wetscher Gegentoren war Keeper Tim Becker allerdings machtlos. © Terwey

Das perfekte Wochenende wurde es nicht für den TSV Wetschen. Und doch war Trainer Oliver Marcordes total zufrieden mit seinen Spielern. Trotz der 0:3-Niederlage beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide sind die Wetscher „voll im Soll“.

Langenhagen – Das recht deutliche 0:3 (0:2) beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide war Oliver Marcordes am Sonntagabend recht egal. Der Trainer des TSV Wetschen war mächtig stolz auf seine Landesliga-Fußballer. „Ich muss die Jungs loben“, betonte Marcordes: „So gut haben wir hier noch nie gespielt.“

Doch irgendwie scheint das Ergebnis, wenn Wetschen in Langenhagen antritt, bereits vor dem Anpfiff festzustehen. 0:3 hieß es jedes Mal, seit die „Blau-Gelben“ 2021 aufgestiegen sind. „Das steht hier wohl irgendwo in Stein gemeißelt“, mutmaßte Marcordes schmunzelnd.

Becker rettet zweimal stark

Ein Grund, warum er mit der Niederlage so gut umgehen konnte: Krähenwinkel ist für den Trainer der „Topfavorit“ auf die Meisterschaft. „Wenn die nicht aufsteigen: Wer denn dann sonst?“

Und dieser Topmannschaft warfen die Wetscher am Sonntag alles entgegen, was sie hatten. „Wir sind mit zehn Punkten (nach sechs Spieltagen, d. Red.) voll im Soll“, erklärte Marcordes: „Darum sind wir dort befreit hingefahren und haben auch so gespielt.“ Die Gäste liefen früh an, stressten Krähenwinkel. Außerdem nervig für den Tabellenführer: Tim Becker. Der Wetscher Keeper reagierte in der Anfangsphase gleich doppelt stark, entschärfte die Chancen von Tristan Schmidt, der zweimal frei auf Becker zulief (5./13.).

Bitterer Verlauf vor dem 0:1

Die „Krähen“-Führung fiel dafür zwölf Minuten später: Einen weiten Einwurf verlängerte Marcel Kunstmann per Kopf, und Patrick Richter nickte am zweiten Pfosten ein. Bitter für die Wetscher: Sie hätten den Einwurf eigentlich bekommen müssen. „Ich weiß nicht, warum der Assistent dann überhaupt da steht“, ärgerte sich Marcordes, gestand allerdings: „Wir klären den Ball auch nicht.“

Die Gäste spielten weiter munter mit, Finn Raskopp und Philip Kürble kombinierten sich auf der rechten Seite durch, und gegen Ricardo Tentis Abschluss zeigte Keeper Andre Pigors seine Klasse (35.). Wie es effektiver geht, zeigte dann Krähenwinkel: Raskopp misslang die Befreiung, und Aron Gebreslasie traf trocken aus 22 Metern (45.). „Das war bitter“, befand Marcordes: „Du machst ein gutes Spiel und kriegst dann das Ding rein.“

Marcordes begeistert von der Laufbereitschaft

In der zweiten Halbzeit passierte nicht viel, Krähenwinkels Immo Caspers verwertete einen Tom-Selzam-Pass nach einem Konter noch zum obligatorischen 3:0 (87.).

Doch Marcordes’ Laune war nicht in den Keller zu kriegen. „Wir haben mannschaftlich geschlossen abgeliefert“, zeigte er sich vor allem begeistert von der Laufbereitschaft seiner Spieler, die am Freitag beim OSC Hannover gewonnen hatten (2:1): „Nach Freitag noch mal so zu marschieren – da kann ich die Jungs nur loben.“

Landesliga: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Wetschen 3:0 (2:0) Wetschen: Becker - L. Heyer, F. Raskopp, Kürble (70. Rittmeyer), Tenti (66. Hainke), Thiry, Schwierking (63. M. Raskopp), Kruse, Suljevic (75. Mittendorf), Sandmann, Wessels (81. Winkler).

Tore: 1:0 (25.) Richter, 2:0 (45.) Gebreslasie, 3:0 (87.) Caspers.

Schiedsrichter: Laurence Büchner (Hannover 96).