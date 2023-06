Fußball-Landesliga: TSV Wetschen klettert nach 4:2 auf Platz fünf

Von: Julian Diekmann

Ricardo Tenti ebnete mit dem 1:0 den Weg zum Wetscher 4:2 in Steimbke. © ck

Kurz vor dem Saisonende zurück in der Landesliga-Erfolgsspur: Nach zuletzt nur einem Punkt aus den vergangenen vier Ligapartien hat der TSV Wetschen endlich wieder einen „Dreier“ eingefahren. Mit 4:2 (2:1) gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Marcordes, der aufgrund eines Urlaubes von seinem Co-Trainer Sascha Hegerfeld vertreten worden war, bei dem Schlusslicht SV Brigitta-Elwerath Steimbke.

Steimbke – Dank des Erfolges am vorletzten Spieltag schoben sich die Wetscher in der Tabelle von dem sechsten auf den fünften Rang vor und haben am letzten Spieltag noch die Chance, den OSV Hannover im direkten Duell von Platz vier zu verdrängen.

Die Gäste taten sich gegen die bereits als Absteiger feststehenden Steimbker gerade in der ersten Halbzeit schwer. Zwar brachte Ricardo Tenti die „Blau-Gelben“ in der 18. Minute in Führung, jedoch gelang den offensivstarken Hausherren zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Simon Wilke der Ausgleich. Anscheinend waren die Gastgeber noch mit dem Jubel über das 1:1 beschäftigt, als Philip-Pascal Kürble nur eine Minute später den alten Abstand wieder herstellte. Für Kürble, Wetschens erfolgreichster Torschütze, war es bereits der 13. Treffer in der laufenden Saison.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste jedoch das Tempo merklich an. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff war Lennart Bors auch schon mit dem beruhigenden 3:1 (48.) zur Stelle. Eigentlich hätte nichts mehr anbrennen müssen, doch nach dem Eigentor von Joschua Heyer (61.) kam bei den Steimbkern noch einmal Hoffnung auf, die allerdings Einwechselspieler Moritz Raskopp in der 75. Minute jäh beendete – 4:2. Damit war die Gegenwehr endgültig gebrochen. Wetschen spielte in der Schlussviertelstunde seinen Stiefel herunter und fuhr nach einer langen Durststrecke mal wieder ein Erfolgserlebnis ein.

Wetschens Co-Trainer Sascha Hegerfeld war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Stenogramm: SV Brigitta-Elwerath Steimbke - TSV Wetschen 2:4 (1:2) - Wetschen: Becker - J. Heyer, Pasiov, L. Heyer, Reinking, Kürble (86. Sandmann), Bors (68. Raskopp), Tenti (65. Hainke), Schwierking, Suljevic (78. Rittmeyer), Wessels (62. Thiry). Tore: 0:1 (18.) Tenti, 1:1 (43.) Wilke, 1:2 (44.) Kürble, 1:3 (48.) Bors. 2:3 (61.) Eigentor J. Heyer, 2:4 (75.) Raskopp. Schiedsrichter: Jonas Meereis (SV Odin Hannover).