Marcordes' Motivations-Pizza: Wetscher Wiedergutmachung in Bavenstedt?

Von: Felix Schlickmann

Auf dem Flügel gefragt: Da Ricarco Tenti fehlt, könnte Philip Kürble (am Ball) noch mehr im Fokus stehen. © Töbelmann

Für den TSV Wetschen geht es in der Anfangsphase der neuen Landesliga-Saison Schlag auf Schlag. Nach dem Sieg gegen den SV Alfeld und der Niederlage gegen den SV BE Steimbke steht nun das erste Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Oliver Marcordes zum SV Bavenstedt – mit einer Portion Extra-Motivation.

Wetschen – Niedergeschlagen saßen die Fußballer vom TSV Wetschen am Dienstagabend auf der Bank und dem Rasen. Lange hielt sich die bedrückte Stimmung nach dem 1:2 gegen den SV BE Steimbke allerdings nicht beim Landesligisten, wenn man den Worten von Oliver Marcordes Glauben schenkt. Schnell seien die Spieler noch am Abend wieder „gut drauf“ gewesen, berichtet der Trainer. Entsprechend gehen alle mit Optimismus an die dritte Saisonaufgabe heran: Am Samstag (15.00 Uhr) spielen die Wetscher beim SV Bavenstedt.

Und falls doch noch jemand schlechte Laune haben sollte, hat Marcordes sich etwas überlegt, das „vielleicht ein bisschen hilft“. Wie jedes Jahr spendiert der Coach seinem Team Pizza – „wenn ich mit der Vorbereitung zufrieden war“, erzählt er schmunzelnd: „Ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr das erste Spiel gewinnt, machen wir das diese Woche.“ Und die Mannschaft lieferte mit dem 3:0 gegen den SV Alfeld.

Vergangene Saison gab‘s zwei Wetscher Siege

Viel schlechter war die Performance auch am Dienstag nicht, doch es sollte nicht sein. „Das war eine super starke Leistung“, wiederholt Marcordes, der an seiner Ausrichtung nichts groß ändern will. Ein weiterer Grund dafür: Bavenstedt scheint den Wetschern zu liegen. „Wir haben sie letztes Jahr zweimal geschlagen“, erinnert sich der Trainer. Allerdings: Beim Gegner gab es im Sommer „große Veränderungen im Kader“, weiß Marcordes. Er habe sich Bavenstedt angeschaut, „ich weiß wie sie spielen und glaube auch zu wissen, wo sie anfällig sind“.

Trotz der Englischen Woche will der 42-Jährige die Belastung nicht allzu sehr steuern. „Die Jungs sind fit, da brauche ich mir keinen Kopf drum zu machen“, lobt er: „Wenn einer Probleme hat, würden wir ein bisschen drauf achten. Aber wenn sich keiner meldet . . .“ Marcordes und seine Spieler wollen „ehrlich miteinander umgehen“, betont er: „Falscher Ehrgeiz schadet nur.“

Rückkehr von Stoppelberg oder „Notwaffe“ Winkler

Dennoch wird der Trainer seine Startelf zwangsläufig etwas verändern müssen, da Ricardo Tenti (Urlaub) nicht dabei ist. Außerdem fehlen Philipp Nüßmann (Knorpelschaden im Sprunggelenk/Hinrundenaus), Tino Senkler (Aufbautraining), Ramiz Pasiov (Rückenprobleme), Joshua Heyer (Bereitschaftsdienst), Ruwen Schilling und Hinnerk Mittendorf (beide privat verhindert). Christoph Hainke ist wegen einer Handverletzung noch fraglich.

Auf eine Rückkehr in den Kader hofft Marcordes bei Nils Stoppelberg, der zuletzt krankgeschrieben war. Entsprechend hatten die Wetscher am Dienstag keinen Torhüter auf der Bank. Hätte Stammkeeper also passen oder ausgewechselt werden müssen, wäre beim TSV improvisiert worden. „Wir haben noch die Notwaffe Steffen Winkler“, meint Marcordes: „Er hat früher im Tor gespielt und gesagt: Klar würde ich das machen.“ Ein passendes Trikot gibt es auch noch, schließlich hat Kai Winkler Wetschen erst vor kurzem verlassen.