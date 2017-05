Bassum feiert die Rettung

Meyer trifft beim 2:1 gegen SC Twistringen doppelt

+ Zwei Torschützen im Zweikampf unter sich: Bassums Stürmer Oliver Meyer (r.) erzielte beim 2:1 beide Tore gegen den SC Twistringen. Verteidiger Simon Beuke traf per Kopfball. - Foto: Borchardt

Bassum - Von Matthias Borchardt. Jubelnd lagen sich am Sonntag die Spieler des TSV Bassum und Verantwortliche nach dem Abpfiff in den Armen: Dank eines 2:1 (2:0)-Erfolgs über den SC Twistringen hatten sie den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga geschafft. Die Gäste zittern dagegen noch, denn sie können einen Spieltag vor Schluss noch auf den Relegationsplatz zurückfallen.