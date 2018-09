Trotz zweiter Klatsche – Ferent stellt sich vor sein Team

Barnstorfs Neu-Trainer Raul-Lucian Ferent kassierte am Samstag mit seiner Mannschaft auch im zweiten Spiel eine klare Niederlage. - Foto: G. Müller

Schwanewede - Zweites Spiel, zweite hohe Niederlage: Die Verbandsliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II haben beim Oberliga-Absteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen beim 18:31 (11:20) ein weiteres Mal ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, konnten dabei die Ausfälle von Nils Mosel (privat verhindert) und Finn Richter (Magen-Darm-Virus) zu keiner Zeit auffangen.

Bis zum 2:2 durch Sascha Recht (4.) agierten die Gäste noch auf Augenhöhe, doch danach zog der Favorit die Zügel an und erspielte sich einen 6:2-Vorsprung. Zunächst ließ sich die Sieben von Neu-Coach Raul-Lucian Ferent davon aber nicht aus der Bahn werfen: Arne Thiemann brachte Barnstorf mit seinem Treffer zum 5:7 (11.) noch einmal dicht heran und auch Matthias Andreßen (mit fünf Treffern bester Barnstorfer Schütze) hielt seine Farben in Schlagdistanz – 7:10 (16.).

„Dann kamen die sieben, acht Minuten, in denen wir das Spiel verloren haben“, beschreibt Ferent die Phase zwischen der 16. und der 24. Spielminute, in der Schwanewede auf 18:9 davonzog: „In der Zeit waren wir defensiv nicht aggressiv genug und haben uns zu viele technische Fehler im Spiel nach vorne erlaubt.“ Mit 11:20 ging es aus Barnstorfer Sicht in die Pause.

Danach war die Partie gelaufen, auch wenn sich das Schlusslicht in der zweiten Hälfte nicht hängen ließ. Andreßen hielt mit seinem Tor zum 14:24 (46.) den Rückstand noch im konstanten Bereich. Doch wiederum legte Schwanewede noch eine Schippe drauf und zog durch Rechtsaußen Tim Paltinat (acht Treffer) auf 28:14 davon. Zumindest die letzten beiden Treffer von Jeldrik Heemann (59.) und Marcel Haab (60.) waren den klar unterlegenen Barnstorfern vorbehalten.

Ferent stellte sich trotz der deutlichen Pleite nach Spielende vor seine Mannschaft: „Das war ein Gegner, bei dem die meisten Spieler Oberliga-Erfahrung haben“, gab der 35-jährige Übungsleiter zu bedenken: „Jetzt haben wir drei Heimspiele vor der Brust, aus denen wir sechs Punkte holen wollen. Ich vertraue meiner Mannschaft voll und ganz.“ - ntr