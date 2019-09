Tristan Godesberg schießt SVH an die Spitze

Heiligenfelde - Von Gerd Töbelmann. Während der Partie gestikulierten Torben Budelmann und Stefan Rosenthal vehement und ließen auch lautstärkenmäßig bei ihren Anfeuerungen und Schiri-Kritiken nichts liegen. Hinterher jedoch gaben sich die Trainer des SV Heiligenfelde und des FC Sulingen (so wie es sich gehört) die Hand. Der gastgebende SVH war das etwas glücklichere Team und setzte sich durch den 3:2 (1:1)-Erfolg an die Spitze der Fußball-Bezirksliga.

Beide waren sich einig, „dass diese auf gutem Niveau stehende Partie eigentlich 2:2 hätte ausgehen können. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, wobei beide Teams eine Vorentscheidung verpasst haben“, meinten Budelmann und Rosenthal unisono.

Für die Gäste, die in der Anfangsphase sehr gut kombiniert hatten, fing es wie gemalt an, denn schon in der fünften Minute traf Alper Yildirim nach toller Vorarbeit von Mathis Reichert zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der elften Minute unterlief Julian Hartkamp nach scharfer Hereingabe von Joshua Brandhoff ein Eigentor zum 1:1. Das schmeckte Rosenthal gar nicht, weil seiner Meinung nach der Ball zuvor im Seitenaus gewesen sein soll.

Nach einer halben Stunde wäre Yildirim fast sein Doppelpack gelungen, doch SVH-Keeper Jörn Wachtendorf war auf dem Posten und lenkte die Kugel nach schöner Sprungeinlage über den Balken.

Nach dem Wechsel hatte zunächst Heiligenfelde den besseren Start. In der 53. Minute zielte Janek Piontek noch knapp drüber, aber acht Minuten später machte es Tobias Dickmann besser. Der Kapitän legte sich das Spielgerät 18 Meter vor dem Kasten in halbrechter Position zurecht und zirkelte das Leder über die Mauer hinweg zum 2:1 ins Netz – FC-Torhüter Patrick Kühn war chancenlos. Dickmann indes brüllte seine Freude heraus: „Endlich, endlich“, schrie der Torschütze, um seine Freude später zu erklären: „Am Freitag war ich noch eine Stunde auf dem Platz und habe Freistöße geübt – bestimmt 80 Stück. Schön, dass sich das heute bezahlt gemacht hat.“

Aber der Sieg war es für Heiligenfelde längst noch nicht. In der 72. Minute hätte Marian Pingel (kam erst zur zweiten Halbzeit, weil er zuvor auf der A 1 im Stau gesteckt hatte) zwingend das 2:2 machen müssen, doch nach Pfostenschuss von Reichert setzte er das Leder aus vier Metern im Nachschuss links vorbei. Vor Enttäuschung ließ sich Rosenthal auf den Boden fallen.

Martin Roughley sorgte beim FC dann für Jubel: Nach einer Ecke von Benjamin Barth ging der Verteidiger mit Willen zum Kopfball und rammte den Ball zum 2:2 in die Maschen (77.).

Beide Trainer hatten sich schon auf das Remis eingerichtet, als die große Stunde von Tristan Godesberg schlug. Der Defensivmann nutzte eine Hereingabe von Roman Obst und bugsierte den Ball in der 86. Minute zum 3:2-Siegtreffer der Heiligenfelder über die Linie. Schöner Nebeneffekt: Durch diesen „Dreier“ setzte sich das Budelmann-Team an die Spitze der Bezirksliga und will diese natürlich am Samstag in Diepholz verteidigen.