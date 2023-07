Silbersee-Triathlon: Nach einer Stunde war schon alles vorbei - Wittmershaus, Reuter, Mömkes Landesmeister

Von: Christiane Golenia

Auf der olympischen Distanz war Hannah Arlom einmal mehr nicht zu schlagen. © Golenia

Der 28. swb-Silbersee-Triathlon garantierte nonstop Action. 550 Triathleten waren in Stuhr über die Volks- oder olympische Distanz unterwegs. Horst Wittmershaus, Arne Reuter und Frank Mömkes kürten sich dabei zu Landesmeistern.

Stuhr – Der 28. swb-Silbersee-Triathlon präsentierte sich in einem neuen Format, und das war ganz offensichtlich ganz nach dem Geschmack von Zuschauern und Athleten. Statt wie in früheren Jahren als ganztägige Veranstaltung fanden diesmal alle Rennen am Vormittag statt. Innerhalb von nur einer guten Stunden wurden rund 550 Triathleten in mehreren Startgruppen in ihren Wettkampf über die Volks- oder olympische Distanz geschickt. Damit war nonstop Action angesagt.

„Hier herrscht ja eine Riesenstimmung“, staunte Christopher Krauß. Der Fahrenhorster bestritt beim „SST“ seinen ersten Triathlon und ganz sicher nicht seinen letzten. Das Regionalligateam aus Flensburg war begeistert vom Hotspot, den eine Gruppe Camper an der Laufstrecke eingerichtet hatte: „Die haben uns lautstark und mit Kuhglocken angefeuert. Geil, da legste gleich noch einen Zahn zu.“

Diese Camper hatten sich die besten Plätze gesichert. © Golenia

In den beiden ersten Startgruppen wurden im Volkstriathlon (600 Meter Schwimmen, 26 Kilometer Radfahren und 6,6 Kilometer Laufen) erfahrene Startpassinhaber und Cracks gemeinsam mit Einsteigern und reinen Hobbysportlern ins Rennen geschickt.

Bundesligastarter Alexander Weber (Lehrter SV Triathlon) gelang in 1:19:07 Stunden ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Dahinter erkämpfte sich Sebastian Franke (SG Diepholz) einen starken dritten Platz. Und auch Rookie Christopher Krauß war als Elfter mit seinem Einstand hochzufrieden. Bei den Frauen setzte sich einmal mehr Favoritin Lea van Beek (RSC Lüneburg, 1:26:54 Std) durch. Knapp 50 Minuten später kam freudestrahlend die Bremerin Waltraud Bernau ins Ziel. Die 74-Jährige finishte ihren 25. Silbersee-Triathlon.

Beendete freudestrahlend ihren 25. Silbersee-Triathlon: Die 74-jährige Waltraud Bernau. © Golenia

Auf der olympischen Distanz ging es diesmal nach zwei Schwimmrunden über zusammen 1 500 Meter auf eine verkürzte Radstrecke von gut 36 Kilometer und anschließend zehn Laufkilometern um den See. Bei insgesamt fünf Startgruppen war beim Zieleinlauf die Gesamtplatzierung kaum auszumachen. „War ich denn die Schnellste?“ erkundigte sich denn Hannah Arlom im Ziel. Das war sie tatsächlich in 2:00:32 Stunden auch diesmal. Bei den Männern sorgten die Erstplatzierten der Regionalliga mit Jesse Hinrichs (1. TCO „Die Bären, 1:45:34 Std.), Niklas Dellke und Fabian Voß (beide Tri Team Hamburg) für die schnellsten Zeiten. Mit ihrem Teamsieg unterstrichen das Tri Team Hamburg sowie die Bärinnen vom 1. TCO ihre Anwartschaft auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Glücklich: M 55-Landesmeister Horst Wittmershaus. © Golenia

Bei den über die olympische Distanz zugleich ausgetragenen Landesmeisterschaften feierten etliche heimische Athleten Erfolge. Elf Monate nach seinem letzten Triathlonstart in Otterndorf gewann Horst Wittmershaus (SC Weyhe) den Titel in der Altersklasse M 55. In 1:59:54 Stunden war der Syker zugleich schnellster Kreisvertreter, gefolgt vom Teamkollegen Arne Reuter als M 45-Sieger (2:01:17) sowie den Tri-Wölfen Oliver Sebrantke (3. M 45, 2:07:22) und M 60-Landesmeister Frank Mömkes (2:11:32) und Björn Grommisch (3. M 55, Tri Team Schwarme).

Den Vizetitel in der W 55 holte sich Kerstin Klasen vom TSV Schwarme (2:31:46). Nur die Mutter des Gesamtsiegers, Britta Hinrichs, war noch schneller als sie.

Silbersee-Triathlon, Ergebnisse Volksdistanz (Einzel), Männer: 1. Alexander Weber (Lehrter SV Triathlon) 1:19:07 Stunden ... 3. Sebastian Franke (SG Diepholz) 1:21:42 - Frauen: 1. Lea van Beek (RSC Lüneburg) 1:26:54. Olympische Distanz, Regionalliga Nord, Männer: 1. Jesse Hinrichs (1. TCO „Die Bären“) 1:45:34 - Frauen: 1. Lilly Marie Overberg 2:01:45 (1. TCO „Die Bären“) 2:09:49. Oberliga Niedersachsen, Männer: 1. Patrick Teller (TSG 07 Burg Gretesch) 1:53:17 - Frauen: 1. Hanna Deuring (Hannoverscher Sportverein von 1896) 2:04:01. Offene Wertung, Männer: 1. Lukas Buhl (Tri Speed Marienfeld) 1:52:26 - Frauen: 1. Hannah Arlom (LG Emsdetten Tri-Team) 2:00:32. Staffel, Männer: 1. Kleintierklinik Bremen (Abersbach, Mügge, Meyer) 2:04:39 - Mix: 1. MaKaNi (Compaore, Schröder, Schröder) 2:02:21. (el)

Am Tag vor dem Start herrschte am Silbersee noch Land unter. © Golenia

„20 000 Liter Wasser abgepumpt“ Die Tri-Wölfe vom LC Hansa Stuhr hatten es geahnt. Es würde nicht einfach werden, die nötige Anzahl von Helfern für die Ausrichtung ihres 28. swb-Silbersee-Triathlon zusammenzubekommen. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz hatte offenbar auch durch die coronabedingte Auszeit weiter gelitten. Erst vier Tage vor dem Wettkampf konnte Maik Borchers vom Orga-Team dann Entwarnung geben: „Wir haben jetzt 121 Helfer. Damit sind jetzt eigentlich alle Bereiche ausreichend besetzt.“

Das waren sie eigentlich auch, doch was dann am Samstag auf die Helfer beim Aufbau zukam, war nicht eingeplante Schwerstarbeit. Die starken Regenfälle der Vortage hatten die Wechselzone geflutet. In Windeseile organisierte Olli Corssen Pumpen und schweres Gerät. „Wir haben Gräben gezogen, 20 000 Liter Wasser abgepumpt und 35 Kubikmeter Rindenmulch aufgetragen und so aus einem Schwimmbecken eine Wechselzone gebaut“, berichtet Wettkampfleiter Holger Klyszcz-Nasko. (el)