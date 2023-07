Rehden sucht fürs Mittelfeld: Trauriger Han muss heim

Von: Cord Krüger

Er muss sich jetzt nach einem weiteren Sechser umschauen: Rehdens Trainer Kristian Arambasic tut der Abschied von Karam Han weh. © Krüger

Rehden – Lange hatte er gefehlt, dann kehrte Karam Han nach seinem überstandenen Kreuzbandriss zurück zum BSV Rehden. Hier wollte der technisch versierte und spielstarke Mittelfeldmann trotz des Abstiegs in die Oberliga bleiben – doch der 25-Jährige muss zurück in seine südkoreanische Heimat. Aus „nicht so schönen familiären Gründen“, erklärte Rehdens Trainer Kristian Arambasic: „Diese Entwicklung kam sehr spät, und Karam ist tieftraurig. Denn er hatte mit uns geplant und hier auch schon einen Ausbildungsplatz.“

Jetzt muss sich der Coach um adäquaten Ersatz fürs zentrale Mittelfeld bemühen. „Wir planen noch vier bis sechs Transfers“, schildert der 45-Jährige, der nun vor allem nach Routine sucht: „Bisher haben wir junge und hungrige Leute verpflichtet, aber eben noch keine mit der ganz großen Erfahrung.“ 16 Akteure zählen momentan zu seinem Kader – abzüglich zweier Wackelkandidaten, die vertraglich zwar an den Club gebunden sind, aber attraktive Angebote aus höheren Ligen haben. „Da müssen wir schauen, was für sie Sinn macht“, sagt Arambasic.

Schon jetzt drückte die Nachricht von Hans Abschied zum Trainingsauftakt am Freitagabend auf die Stimmung – weit mehr als der berüchtigte Cooper-Test, an dem Arambasic traditionell zu jedem Aufgalopp festhält.

Vorerst erspart blieb dieser Ausdauer-Check den noch urlaubenden Offensivspielern Ebrima Jobe und Bocar Djumo. Beide sollen aber am Wochenende zurückkehren.

Ein wenig länger darf sich Josip Tomic schonen. „Er bekommt drei oder vier Tage mehr Zeit, damit nicht gleich wieder etwas reißt“, berichtet Arambasic über den 29-Jährigen, der sich im Saison-Endspurt einen Muskelbündelriss zugezogen hatte. Nun geht der Sechser beim BSV in seine achte Serie.

Seine Mannschaft hat sich hingegen gründlich verändert. Pierre Becken verteidigt künftig für den SSV Jeddeloh (wir berichteten), und auch Daniel Haritonov bleibt in der Regionalliga Nord: Der Linksverteidiger schloss sich Drittliga-Absteiger SV Meppen an. Innenverteidiger Niklas Kiene folgte dem Ex-Rehdener Addy-Waku Menga zu den Sportfreunden Lotte in die Oberliga Westfalen, Stürmer Malik Memisevic unterschrieb beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt.

Zum Start nach einem Monat Pause „kommt es also darauf an, den Neuen unsere Idee zu vermitteln, wie wir spielen wollen“, erläutert Arambasic.

Denn die ersten zwei Tests stehen schon dieses Wochenende an: Am Samstag um 19.00 Uhr treten die Schwarz-Weißen bei Landesliga-Aufsteiger FC Sulingen an. Und am Sonntag ab 14.00 Uhr dürfen sich die BSV-Fans auf ein Heimspiel freuen. Zu Gast ist Bremen-Liga-Vizemeister SV Hemelingen, mit 118 Treffern in 30 Spielen die Torfabrik der vorigen Serie. ck