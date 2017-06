Traumpaar Roberts und Brad Pitt

Überzeugte doppelt: Charlene Ortmann vom RV Diek-Bassum siegte auf French Sterling in der L-Dressur auf Trense geritten. In der Dressurreiterprüfung Klasse L wurde sie Dritte.

Diepholz-St. Hülfe - Von Sonja Rohlfing. Philly Roberts vom RV Wagenfeld und Jürgen Schmitz vom RV Visbek gingen in den höchsten Dressur- und Springprüfungen beim Sommerturnier des Reitvereins St. Hülfe-Heede als Sieger auf die Ehrenrunde. Aber auch der Gastgeber hatte Grund zum Jubeln.

Miriam Benzien, Maren Niehaus und Theda Eickhorst holten erste Plätze. Lea Göring und Sophie Edler freuten sich über einen dritten Rang. Insgesamt 28 Prüfungen standen während der drei Tage auf dem Gelände an der Reithalle des RFV Scharnhorst St. Hülfe-Heede auf dem Programm. Über 800 Nennungen waren eingegangen. 20 Paare hatten sich in die Starterliste für das abschließende M**-Springen am Sonntag eingetragen.

Fünf Teilnehmer davon sahen die Richter Reinhold Hahler (Stemwede) und Anja Fischer (Steinfeld) in der Siegerrunde wieder. Null Fehler und eine Zeit von 33,90 Sekunden bedeuteten für Jürgen Schmitz vom RV Visbek und Lennox Platz eins. Zweiter wurde Paul Bergen vom RV Wagenfeld.

Für den amtierenden Junioren/Junge Reiter-Kreismeister im Springen und seine siebenjährige Oldenburger Stute Lea stoppte die Zeit bei 37,83 Sekunden. 38,35 Sekunden benötigte Lea Göhring vom RFV Scharnhorst St. Hülfe-Heede auf der neunjährigen Stute Stacy. Auch bei den beiden blieben alle Stangen liegen. Das hieß Rang drei.

Vereinschef Niehaus „Hat gut funktioniert“

+ Machte große Sprünge: Vanessa Potthast (RFV Nordwohlde) gewann auf Excalibur gleich zwei Springprüfungen beim Sommerturnier in St. Hülfe-Heede. © Rohlfing Schon am Samstag strahlte Vanessa Potthast vom RFV Nordwohlde überglücklich auf dem Springplatz. Auf Excalibur hatte sie die gesamte Konkurrenz in der zweiten Abteilung des A**-Punktespringens hinter sich gelassen. „Das ist unser zehnter Sieg, und der zweite heute“, berichtete die Amazone, die sich den 16-jährigen braunen Hannoveraner mit ihrer Mutter teilt. „Sie reitet die Dressurprüfungen, ich die Springen.“

In der höchsten Dressurprüfung, einer L-Dressur auf Kandare geritten, überzeugte Philly Roberts vom Wagenfeld. Die Britin, die für den Stall Schwierking unterwegs ist, saß dabei im Sattel des sechsjährigen Breitling W-Sohns Brad Pitt. Platz zwei ging an Susanne Huntemann vom RFV Diek-Bassum auf Raya. Dritte in der Prüfung wurde Jana Jil Hammann vom RFV Diek-Bassum auf Rendezvous.

„Das war ein erfolgreiches Wochenende“, freute sich der Vereinsvorsitzende Christian Niehaus und meinte damit sowohl die Erfolge der eigenen Pferdesportler als auch den Turnierablauf. „Alle Prüfungen waren gut gefüllt.“ Für die Zuschauer sei der Haupttag der Sonntag. Ein Lob sprach er allen Helfern und Organisatoren aus. „Was wir wuppen mussten, hat gut funktioniert“, erklärte Niehaus.

Im Vorfeld sei intern durchaus diskutiert worden, ob und in welcher Form der Verein das Turnier ausrichten solle. „Die turnieraffinen Reiter aus den eigenen Reihen stellen nicht den Hauptblock der Teilnehmer. Das ist eine Entwicklung, vor der der Verein steht“, merkte Niehaus an. „So ein Turnier schafft aber auch Gemeinschaft“, unterstrich der Vereinsvorsitzende. Daher gebe es Überlegungen, in Zukunft andere oder zusätzliche Schwerpunkte zu setzen.