Traum statt Weltall: Das Hammer-Tor von Gessels Jonas Rode – ein Fall für ARD und ZDF

Von: Malte Rehnert

Teilen

Gessels Kunstschütze: Mit seinem Treffer überraschte Jonas Rode alle. © Töbelmann, Gerd

Was für ein Hammer! Dieses Ding muss man gesehen haben! Tor des Monats? Vielleicht! Besuch an der ZDF-Torwand? Eventuell! Trainer Maik Hüneke vom FC Gessel-Leerßen hat das Traumtor von Jonas Rode beim 3:1 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II in der 1. Fußball-Kreisklasse an die Sportschau und das Aktuelle Sportstudio geschickt. Was sagt der Kunstschütze? Was sein Coach? Und was der gegnerische Torwart?

Brinkum/Gessel – Das „Tor des Monats“? Im Landkreis Diepholz ganz sicher, aber mit einer Portion Glück vielleicht auch bald bundesweit. Und die Chancen, dass Jonas Rode demnächst an der Torwand im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF steht, dürften auch nicht allzu schlecht sein. Der Weg hierfür ist zumindest geebnet, sein Trainer Maik Hüneke vom FC Gessel-Leerßen (1. Fußball-Kreisklasse) hat die Videoclips vom Hammer-Treffer beim 3:1 gegen Seckenhausen bei beiden Sportsendungen eingereicht – und nun warten die Gesseler gespannt auf Rückmeldungen.

Kollegen feiern Rode nach Power-Bogenlampe

Werfen wir aber erst mal einen genaueren Blick auf das, worum es hier geht. Es ist fast Halbzeit in der Begegnung TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II gegen Gessel. Einwurf für die Hausherren in der eigenen Hälfte, fast an der Torauslinie. Kopfball von Gessel, Kopfball von Seckenhausen. Dann ein Klärungsversuch der TSG – und aus halblinker Position hält „Sechser“ Jonas Rode, der Standard-Spezialist des FC, volley voll drauf. Entfernung: knapp 30 Meter. Der Ball zischt Richtung Tor, senkt sich als Power-Bogenlampe rechts oben ins Netz. Rode hebt cool beide Arme und lässt sich von seinen Mitspielern feiern – absolut zurecht.

Präzision ist eigentlich nicht so meine Stärke, da war mein Vater ein Guter. Bei mir heißt es eher: Volles Risiko – und dann hoffen . . .

Weil auf dem Kunstrasenplatz in Brinkum eine Live-Kamera des Anbieters „Staige TV“ hängt, gibt es bewegte Bilder davon. Perfekt, um sie einzuschicken. Schnell wurden in der mannschaftsinternen WhatsApp-Gruppe entsprechende Forderungen laut, vor allem von Mitspieler Jonas Lohmann. „Ich dachte, die machen Witze und habe geantwortet: ,Jungs, fahrt mal runter‘“, sagt Rode. Doch dann schrieb sein Trainer „Erledigt“ – und die Bewerbungs-Mails waren raus.

Trainer Hüneke beißt sich auf die Zunge

„Das ist schon cool“, findet der Kunstschütze, der auf dem Platz im entscheidenden Moment einfach abgezogen hatte. „Ich habe mir nur gedacht: Alles oder nichts, Traum oder Weltall“, berichtet Rode mit einem Schmunzeln und gesteht: „Bei neun von zehn Versuchen fliegt der Ball über den Fangzaun.“ Genau das hatte Trainer Hüneke befürchtet. Als er die Szene schildert, muss er lachen: „Ich habe mich aufgeregt, dass er das Ding direkt nimmt. Er hatte doch so viel Zeit. Ich wollte gerade ,Warum?‘ rufen, habe mir aber auf die Zunge gebissen . . .“

Gegnerischer Keeper freut sich für Rode

Genauso verdattert wie der Gesseler Coach war derjenige, der dem Geschoss staunend und komplett regungslos entgegenblickte. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er sofort draufhält und ihn so reinnagelt“, gesteht Seckenhausens chancenloser Keeper Mika Rösch: „Hut ab, das war ein Traumtor sondergleichen. Da freut man sich sogar als Gegenspieler ein bisschen mit. Ich glaube, so ein Schuss gelingt dir nur einmal im Leben.“

Nicht ganz, korrigiert Rode. Der 23-Jährige, der gerade mittels Online-Unterricht sein Abitur nachmacht, überrascht mit der Aussage, dass dieser Treffer nur sein zweitschönster war. In der Vorsaison habe der Rechtsfuß in Süstedt mal einen Freistoß aus 35 Metern reingezimmert. „Ein schöner Flatterball“, meint er: „Und für mich auch noch eine total emotionale Geschichte.“ Es sei das letzte Spiel gewesen, dass sein inzwischen verstorbener Opa von ihm live gesehen habe.

Der Opa zahlte immer 50 Cent

„Er hat mir früher immer 50 Cent für ein Tor gegeben“, berichtet Rode. Irgendwann in der vergangenen Spielzeit kam er auf die Idee, sich mit Tape eine der Münzen ums Handgelenk zu kleben – als Glücksbringer: „Doch danach habe ich gar nichts mehr getroffen.“ Bis zum Freistoß-Hammer in Süstedt. Anschließend rannte Rode direkt zu seinem Opa, riss sich das Tape runter und gab ihm das Geldstück zurück. Mittlerweile hat er ein Tattoo mit der „50“ am linken Handgelenk – zur Erinnerung an seinen Großvater. „Beim Thema Aberglaube bin ich eben voll dabei“, meint Rode, der sich auch nie an Spieltagen rasiert: „Wer rasiert, verliert – sagt mein Papa immer.“

Vater Marc war früher ein gefährlicher und schneller Stürmer beim TSV Ristedt, inzwischen schaut er jedes Spiel seines Sohnes – und war auch in Brinkum dabei. „Hinterher hat er mir gesagt: ,Joa, kann man mal so machen‘“, erzählt Jonas Rode.

Rodes Extraschicht auf dem Gesseler Sportplatz

Zur Geschichte des herrlichen Treffers gehört auch noch die ziemlich ungewöhnliche Vorbereitung des Schützen. Rode hatte einst die Elfmeter für Gessel geschossen, das Amt aber nach einigen Fehlversuchen an Tom Schuba abgegeben. Weil „Schubi“ beim Spiel gegen Seckenhausen fehlte, wollte sich Kapitän Rode bestmöglich auf eine mögliche Rückkehr an den Punkt vorbereiten. „Er hat sich am Tag vorher von unserem Co-Trainer die Schlüssel für den Sportplatz in Gessel geben lassen, um dort zu üben“, verrät Hüneke. „Eigentlich nur Elfmeter“, ergänzt Rode. Aber dann knallte der Gesseler Teamsieger beim Schusskraftwettbewerb „Superwumms“ (111,1 km/h) auch noch ein paar Distanzschüsse drauf. Und seit Sonntag lässt sich sagen: Die Extraschicht hat sich gelohnt!

Martins Knie kaputt - Verletzung bei Gessels Sieg Unschöner Zwischenfall bei Gessels Sieg bei der TSG Seckenhausen II: Daniel Martin, FC-Torschütze zum 2:0, verdrehte sich auf dem Kunstrasen das linke Knie und kam ins Krankenhaus Links der Weser. Sein Trainer Maik Hüneke befürchtet, „dass Kreuzband, Innenband und Meniskus kaputt“ sind.