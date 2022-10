Traum-Kopfball von Labbus für die Katz’?: SVH droht nach 1:0 gegen Vilsen ein 0:5 am Grünen Tisch

Von: Gerd Töbelmann

Vilsens Stürmer Dennis Böschen schirmt hier den Ball mit allem, was er hat, gegen Tristan Godesberg ab. © töbelmann

Grenzenloser Jubel herrschte am Sonntag in der 87. Minute der Bezirksliga-Partie des SV Heiligenfelde gegen den SV Bruchhausen-Vilsen. Nach einer Ecke rammte Mirko Labbus die Kugel zum Tor des Nachmittags ins Vilser Netz. Doch mit den drei Punkten könnte es nichts werden. Grund: Die Gastgeber wechselten in der zweiten Halbzeit Keeper Jörn Wachtendorf ein, der bei Spielbeginn nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Mögliche Konsequenz: Das Match könnte am Grünen Tisch von Staffelleiter Axel Rose in ein 5:0 für Vilsen umgewertet werden.

Heiligenfelde – Die Chronologie der Geschehnisse: Am Morgen meldete sich Stammkeeper Jörn Wachtendorf bei Trainer Pascal Witt (vertrat Torben Budelmann an der Linie) und sagte, dass ihm unwohl sei und er wohl nicht spielen könne. Stattdessen beorderte der SVH-Coach Jan-Hendrik Gronewold ins Tor – ohne Wachtendorf zumindest in den Spielbericht mit aufzunehmen. Dann passierte es: Gronewold verletzte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am Knie („da ist irgendwas kaputt gegangen.“) Der 30-Jährige hielt nach der Pause noch etwas durch, musste dann aber runter, weil die Heiligenfelder Wachtendorf zum Kommen animieren konnten. Und in der 57. Minute erfolgte der Wechsel, obwohl Schiedsrichter Kevin-Noah Traemann darauf hingewiesen hatte, dass der Wechsel problematisch sein könnte.

„Wenn wir einen Fehler gemacht haben sollten, müssen wir damit leben“

Traemann wollte sich später nicht konkret äußern, sagte aber: „Das wird in den Spielbericht einfließen, der zum Staffelleiter geht. Alles Weitere wird dort entschieden.“ So ganz wohl in seiner Haut fühlte sich Witt nach der Partie nicht. Vielleicht schien er schon zu ahnen, dass die Punkte futsch sein könnten: „Noch gehe ich von drei Punkten für uns aus. Wenn wir aber einen Fehler gemacht haben sollten, dann müssen wir damit leben.“

Für Vilsens Trainer Torsten Klein war die Sache schon mit Wachtendorfs Einwechslung klar: „Wir haben das in den Statuten nachgelesen. Und da steht, dass nach Spielbeginn kein Spieler mehr nachgetragen werden darf. Deshalb gehe ich von einem 5:0 für uns aus.“

Das sagt Staffelleiter Axel Rose

Nach Stand der Dinge scheint dies auch wahrscheinlich. Eine Stunde nach dem Match erklärte Staffelleiter Axel Rose auf Nachfrage: „Ich kenne die Einzelheiten der Partie natürlich jetzt noch nicht. Wenn es aber so ist, dass der Spieler bei Spielbeginn nicht auf dem Spielbericht stand, dann ist er auch nicht spielberechtigt. In diesem Falle würde ich die Partie dann für Bruchhausen-Vilsen werten.“

Der vermeintliche Siegtorschütze Labbus meinte, angesprochen auf eine mögliche Umwertung: „Ich kenne diese Regel nicht. War aber doch ein schönes Kopfballtor . . .“

Zerfahrene Partie

In den 90 Minuten auf dem Platz war ein zerstückeltes Spiel mit vielen Stockfehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten zu sehen gewesen, wobei die Gäste vor 120 Zuschauern die etwas besseren Chancen hatten. Punktsieger Vilsen also. Besonders in der ersten Halbzeit hätten Marvin Glander (14./Glanztat Gronewold, als das Knie noch okay war) sowie zweimal Mathis Wohlers (28./43.) für Vilser Treffer sorgen können.

Letztlich scheinen all diese Aktionen jedoch irrelevant zu sein, da dieses Match höchstwahrscheinlich am Grünen Tisch von Axel Rose entschieden wird.