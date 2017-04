2:0 – Traum vom Double lebt

Offensivspieler Sebastian Elvers rückte in die Startelf des TuS Sulingen und erzielte kurz nach dem Wechsel die 2:0-Führung für den Landesligisten. Das erste Tor bereitete er zudem vor. - Foto: Flügge

GARBSEN - Die Landesliga-Fußballer des TuS Sulingen bleiben bei ihrer „Mission Titelverteidigung“ weiter auf Kurs: Im Viertelfinale des Bezirkspokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Maarten Schops gestern beim Bezirksligisten TuS Garbsen mit 2:0 (1:0) durch und darf nun auch weiter vom Double aus Meisterschaft und Pokalsieg träumen. Die Tore für die Sulinger erzielten der wieder genesene Stürmer Mehmet Koc (28.) und Sebastian Elvers (47.). Garbsen hätte die Partie allerdings weitaus enger gestalten können. Doch zum einen setzte Andre Vogelsang einen Elfmeter an den Pfosten (41.), ehe Sulingens Keeper David Schröder einen Foulelfmeter von Sascha Pohl stark parierte (50.).

„Über die gesamten 90 Minuten gesehen, ist unser Sieg sicherlich verdient“, urteilte Schops, „doch es gab Phasen im Spiel, in denen sich der Verlauf auch hätte ändern können.“ Schließlich habe es sich sein Team schwerer als nötig gemacht, über die gesamten 90 Minuten nicht die nötige Konzentration in der Defensive sowie die Effektivität und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss gehabt. „Und wenn man bedenkt, dass wir zwei Elfmeter gegen uns hatten, sind wir sicherlich mit einem blauen Auge davongekommen.“

Angesichts des zweiten Spiels innerhalb von drei Tagen hatte Schops kräftig durchrotiert, um einigen Spielern eine Pause zu gönnen. „Wir haben einen breiten und ausgeglichenen Kader. Da war es schon fast logisch, dass wir wechseln werden“, meinte der Belgier. Und das Zusammenspiel klappte gut, bis zum Strafraum kombinierte Sulingen gefällig, doch dann fehlten der letzte Pass und der gezielte Torabschluss. Dennoch fiel in der 28. Minute das 1:0: Sebastian Elvers setzte sich über die linke Seite durch, und seine präzise Flanke verwertete Koc zur Führung.

Kurz vor dem Wechsel dann auf der anderen Seite Elfmeter für Garbsen. Sulingens Keeper David Schröder soll einen Spieler gefoult haben. Andre Vogelsang zeigte aber Nerven und setzte den Strafstoß an den Pfosten (41.) – Glück für die Gäste.

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sebastian Elvers nach feiner Vorarbeit von Christian Hegerfeld zentral vor dem Kasten auf 2:0 (47.). „Ein schönes Tor“, freute sich Schops. Doch der Jubel war kaum verklungen, da zeigte Schiedsrichter Taner Yalcin (SV Afferde) erneut auf den Punkt (50.). Diesmal soll Manuel Meyer seinen Gegenspieler im Strafraum umgeschubst haben. Eine Entscheidung, die Schops nicht nachvollziehen konnte, die er aber schlucken musste. Doch Sulingen hatte gestern einen ganz starken Rückhalt im Tor: Schröder entschärfte den Strafstoß von Sascha Pohl mit einer „Superparade“ (Schops).

Das zweite Tor habe seinem Team gar nicht so gutgetan, resümierte Schops: „Wir waren dann zu nachlässig in der Defensivarbeit.“ Was Garbsen aber – auch dank David Schröder – nicht auszunutzen verstand. Auf der anderen Seite hatte Pierre Maurice Neuse Pech mit einem Lattenkopfball (75.). - flü