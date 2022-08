Transferkracher – Dikhtyar „will etwas aufbauen“ beim TuS Wagenfeld

Von: Fabian Terwey

Die Neuen: Trainer Sergiy Dikhtyar (l.) und Thorsten Paulussen (r., Sprecher der Sponsorengruppe TuS Wagenfeld/JSG Wagenfeld/Ströhen) präsentieren die Zugänge für die Fußball-Bezirksliga-Saison 2022/23: Halil Akbas (v.l.), Chris Brüggemann, Lars Schulze, Marco Babilon und Alexander Nandzik. Auf dem © fehlen Mario Nolting

Mit prominenten Verstärkungen geht der TuS Wagenfeld in die Bezirksliga-Saison 2022/2023. Wir können eine gute Rolle spielen“, glaubt Fußball-Trainer Sergiy Dikhtyar. Besonders ein Torjäger und ein Ex-Profi stehen im Fokus.

Wagenfeld – Anfang März habe Sergiy Dikhtyar zum Telefon gegriffen und bei Chris Brüggemann angerufen. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld war dank seiner zahlreichen Kontakte in der Fußball-Szene an die Nummer gekommen und fühlte beim Landesliga-Knipser des TuS Sulingen vor, ob er sich einen Wechsel vorstellen könnte. Und „Brügge“ sagte erst mal nicht Nein. Der Stürmer selbst berichtet, aktuell im Begriff zu sein, Familiengründung und Hausbau voranzutreiben. Den Landesliga-Aufwand wollte der 24-Jährige daher nicht länger betreiben, und „bei Sergiy hatte ich ein gutes Gefühl“. So gelang den Wagenfeldern schließlich der Transfercoup. Obendrein verpflichteten Spartenleiter Mark Wiedemann und Co. Alexander Nandzik vom BSV Rehden. Der Linksverteidiger kann auf eine Profi-Laufbahn unter anderem bei Zweitligist Jahn Regensburg zurückblicken. Wo geht die Reise in der anstehenden Saison also hin?

Sieben Abgänge, acht Zugänge

Der einstige Schalke-Profi Dikhtyar verrät: „Ich fühle mich in dem familiären Vereinsumfeld hier wohl, möchte etwas aufbauen und Erfolge feiern.“ Zum Saisonziel sagt der 46-Jährige: „Ein Aufstieg ist unrealistisch. Wir wehren uns nicht dagegen, und in Bestbesetzung können wir auch eine gute Rolle spielen. Aber es kann wie in der Vorsaison auch immer Ausfälle geben.“ Dann könne man in der ausgeglichenen Liga schnell abrutschen. Mit dem Kader dürfe sein Team aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Die sieben Abgänge wie etwa Nils Stoppelberg (TSV Wetschen) und Lukas Sieveke (SG Diepholz) habe der Verein Dikhtyar zufolge versucht, mit den acht Zugängen in qualitativer Hinsicht mindestens eins zu eins zu ersetzen. „Einen der besten Torhüter der Liga“ habe der TuS mit Thorben Klöcker an Liga-Rivale FC Sulingen verloren. Dafür kam Mario Nolting von Kreisliga-Absteiger Barnstorfer SV. Ihn soll Torwarttrainer Hans-Peter Karsten weiterentwickeln.

Qualität habe Wagenfeld laut Dikhtyar zudem durch die Abgänge von Angreifer Jannik Kläning – nun Spielertrainer bei Heimatverein SV Barver – und Joshua Wiedemann sowie Kim Siebert (beide Laufbahnende) verloren. Letzterer helfe laut Dikhtyar zwar im Notfall weiterhin aus, „der erfahrene Mann“ möchte fortan aber mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Eine Tormarke habe ich mir nicht gesetzt. Damit macht man sich selbst zu viel Druck.

Von seinen Neuzugängen wie Außenverteidiger Marco Babilon vom TSV Wetschen verspricht sich Dikhtyar jedoch ebenso „viel Qualität“. Der zweikampfstarke „Sechser“ Lars Schulze und der „kopfballstarke“ Kreativspieler Halil Akbas vom TuS Lemförde „bringen Leader-Qualitäten mit“ und können obendrein „gut mit dem Ball umgehen“. Gute Voraussetzungen, um den von Dikhtyar bevorzugten „Ballbesitzfußball“ mit Spielverlagerungen umzusetzen.

Baris Akalin, zuletzt vereinslos, überzeugte Dikhtyar als „dribbelstarker Straßenfußballer“ im Probetraining und spielt nach einem ersten Engagement vor ein paar Jahren zukünftig mit seinem jüngeren Bruder Muhammed-Taifun Akalin zusammen. Timon Thiry aus der eigenen Reserve löst dagegen Maris Thiry beim TuS ab. Dem zum TSV Wetschen abgewanderten Bruder stehe damit ein Zugang mit hoher Veranlagung gegenüber.

Nandzik soll vorangehen

Die hat Nandzik in seiner Karriere bereits auf Profi-Ebene nachgewiesen. „Rehden hat ihn uns angeboten, weil er sich jetzt auf seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann konzentriert“, erklärt Dikhtyar. Der Coach hatte sich bezüglich des hochkarätigen Transfers mit Rehdens Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein ausgetauscht: „Alex hat viel Erfahrung, zweite und dritte Liga gespielt. Er kann bei uns vorangehen.“

Ebenso wie Tormaschine Brüggemann. „Ihn wollten viele Vereine haben“, sagt Dikhtyar. Die Wagenfelder haben ihn bekommen und haben damit bereits vor der Saison ein Ausrufezeichen gesetzt.