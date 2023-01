„Transfer-Coup“: TuS Sulingen holt Hyoungbin Park vom Brinkumer SV

Von: Gerd Töbelmann, Fabian Terwey

Teilen

Wechselt zum TuS Sulingen: Hyoungbin Park, hier noch im Dress des Brinkumer SV. © Töbelmann, Gerd

Trainer Iman Bi Ria ist „stolz“ auf die Verpflichtung des nächsten Winterneuzugangs: Hyoungbin Park wechselt mit sofortiger Wirkung zum TuS Sulingen. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist am Donnerstag mit. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV.

Sulingen - „Hyoungbin ist ein absoluter Leistungsträger. Ich habe in meiner Zeit beim Bremer SV noch selbst gegen ihn gespielt. Bei uns plane ich ihn als Schaltzentrale auf der Sechs ein. Dort wird er sofort Verantwortung übernehmen. Da ist uns ein echter Transfer-Coup gelungen – auch weil Hyoungbin Angebote anderer Vereine hatte, auch aus der Bremen-Liga“, sagt Bi Ria.

Bi Ria fädelt den Transfer ein

Nachdem der BSV im Dezember Trainer Mike Gabel entlassen hatte, hatten einige darüber enttäuschte Spieler – darunter Park – ihren Abgang angekündigt. „Nachdem klar war, dass es für Park in Brinkum nicht weiter geht, hat Iman sofort Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn von unserem Projekt überzeugt“, wird Sulingens Abteilungsleiter Dominic Brock in der Clubmitteilung zitiert. Brinkums Manager Jörg Bender bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dem Spieler wie bereits zuvor im Fall von Hasan Dalkiran die Freigabe für den Wechsel in die Sulestadt erteilt zu haben.

„Es ist nicht so, dass wir mit Geld um uns schmeißen“

„Hyoungbins Zusage hatte ich schon Ende des Jahres“, berichtet Bi Ria: „Es waren aber noch Modalitäten zu klären.“ Wobei der Trainer betont: „Es ist nicht so, dass wir mit Geld um uns schmeißen. Auch, wenn das vielleicht einige meinen. Die Spieler, die wir geholt haben, sind nicht aufs Geld fixiert. Wir haben ihnen viel mehr eine Perspektive aufgezeigt.“

Park: „Wir können den Klassenerhalt noch schaffen“

Park selbst sagt: „Iman hat mich überzeugt, dass ich dem Team im Abstiegskampf helfen kann. Ich habe nach Jahren in der Bremen-Liga eine neue Herausforderung gesucht. Die Landesliga ist sehr stark, und wir können den Klassenerhalt noch schaffen.“ Außerdem, betont der Industriekaufmann aus Weyhe, „wollte ich unbedingt mit Haso weiter zusammenspielen. Er ist einer meiner besten Kumpels.“