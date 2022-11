Trainerin, Schiedsrichterin, Begleiterin: Kim Ayleen Eickhorst erhält Ehrung vom DFB

Von: Cord Krüger

Überrascht: Kim Ayleen Eickhorst (M.) war baff angesichts ihrer Ehrung durch den DFB, für die sie Seckenhausens Jugendleiter Lukas Amelang (neben ihr) vorgeschlagen hatte. Die Kreisvorstandsmitglieder Andreas Henze, Svenja Exner (v.l.) und Heino Dahlskamp (r.) überbrachten der 21-Jährigen die Urkunde sowie die limitierte DFB-Uhr. © Krüger

Kim Ayleen Eickhorst hat viele Gesichter bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Für ihre jahrelanges, vielfältiges Engagement wurde die erst 21-Jährige jetzt ausgezeichnet.

Seckenhausen – Kim Ayleen Eickhorst kniff skeptisch die Augen zusammen, als sie ahnte, dass es an diesem Abend im kleinen Clubheim der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst vorwiegend um sie gehen sollte. Spartenleiter Hauke Janssen hatte sie also nur unter einem Vorwand zu einer Besprechung mit anderen TSG-Mitgliedern gebeten. Doch Heino Dahlskamp, Ehrenamtsbeauftragter des Fußball-Kreisverbands Diepholz, las der engagierten Frau ein ganzseitiges Schreiben vor, das es gut mit einer Laudatio aufnehmen konnte. Und es war auch eine, denn TSG-Jugendleiter Lukas Amelang hatte in diesem Brief Kim Ayleen Eickhorst als Kreissiegerin der DFB-Aktion „Junges Ehrenamt“ vorgeschlagen. Und Dahlskamp sowie seine Vorstandskollegen entschieden sich mehrheitlich für die 21-Jährige. „Fußballheldin“ darf sie sich jetzt gemäß der Statuten dieses Wettbewerbs nennen. Dahlskamp überreichte der sichtlich verdutzten Nachwuchstrainerin, Schiedsrichterin und vielseitig eingesetzten Helferin die von DFB-Präsident Bernd Neuendorf signierte Urkunde. „Aber weil man die ja nicht immer mit sich herumträgt, gibt es noch diese streng limitierte Armbanduhr“, erklärte Fußballkreis-Vorsitzender Andreas Henze während der Überreichung.

Mindestens ebenso freute sich die Geehrte aber über die schriftlichen Worte von Amelang. „Die fand ich sehr schön – kannst Du mir den Brief noch mal ausdrucken?“, fragte ihn die sichtlich gerührte Eickhorst. Er versprach’s.

Bald bekommt die Ausgezeichnete noch Post aus Frankfurt, mit der ihr der DFB die Details der viertägigen Fußball-Bildungsreise nach Barcelona erläutert. „Nach Spanien?“, fragte sie ungläubig.

Aber sie hat es sich verdient. Bereits seit sechs Jahren engagiert sie sich durchgehend bei der TSG als Jugendtrainerin, zurzeit führt sie die Kleinsten der U 5 spielerisch an den Fußball heran. Für sie eine maßgeschneiderte Aufgabe, denn schon 2015 hatte sie die Lizenz zum Junior-Coach erworben, hauptberuflich arbeitet sie als Erzieherin. „Diese Ausbildung passt super zu ihrer Arbeit mit unseren Jüngsten, und dieser Hintergrund war uns auch wichtig“, unterstrich Janssen.

Wer der Trainerin zuhört, ahnt, wieviel ihr das Begleiten der Kinder gibt. „Alle sind mit Spaß bei der Sache, fragen aber schon beim Aufwärmen: Kim, wann machen wir endlich was mit dem Ball?“, berichtete sie schmunzelnd.

Mehrere Trainerstellen hat die 21-Jährige bereits bekleidet. Teils geplant, teils als Aushilfe. Unter anderem, wenn Günther Martens als Coach „ihrer“ ersten Frauenmannschaft mal verhindert ist. „Drei- bis viermal pro Woche bin ich schon auf einem unserer Plätze“, schilderte sie. Hinzu kommen ihre Einsätze als Schiedsrichterin oder Patin der neuen Unparteiischen im Club. „Kim kümmert sich um alle neuen Schiedsrichter bei uns“, erläuterte Amelang. Unter anderem begleite sie die jungen Anwärter zu den Lehrgängen oder fahre zu deren ersten Spielen mit. „Alle Aufgaben erfüllt Kim mit 100 Prozent Leidenschaft“, schrieb Amelang – und dies gelte nicht nur für ihre festen Posten. Es wären schon einige Jugendtrainings ausgefallen, wenn sie nicht eingesprungen wäre oder spontan Trainingsutensilien von einem der drei TSG-Standorte zum anderen gefahren hätte.

Angesichts dieser vielen Tätigkeiten meinte Dahlskamp: „Wir haben die richtige Wahl getroffen.“ Henze sah es genau so, ermunterte sie aber im selben Atemzug, „auch mal Nein zu sagen“. Entwickele sich das Ehrenamt nämlich zur Belastung, bestehe die Gefahr, „verheizt zu werden“.

Jetzt darf sich Kim Ayleen Eickhorst aber erst mal auf ein bisschen Entspannung freuen. Denn in Barcelona gibt es neben allerlei Trainings- und Schulungseinheiten noch ein umfangreiches Rahmenprogramm.