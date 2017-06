Trainer Vetter verlässt die HSG Mittelweser/Eystrup

Eystrup - Die Stimmung bei den Handballerinnen der HSG Mittelweser/Eystrup dürfte nach einer mehr als zufriedenstellenden Spielzeit 2016/17 gut sein: Mit dem achten Tabellenplatz in der Landesklasse Elbe-Weser und dem damit verbundenen Klassenerhalt erreichte der Aufsteiger sein Saisonziel und sicherte sich vor kurzem sogar noch den Titel des Regionspokalsiegers nach einem 27:19-Sieg gegen den TSV Intschede.

Trotz der erfolgreichen Spielzeit der HSG müssen die Eystruper Verantwortlichen nun die Augen nach einem neuen Übungsleiter für die erste Damenmannschaft offen halten: Der bisherige Trainer Michael Vetter möchte in Zukunft kürzer treten und verlässt die HSG Mittelweser/Eystrup nach dreijähriger Tätigkeit an der Seitenlinie. „Michael hat im vergangenen Jahr schon angekündigt, dass er nach der Saison aussteigen möchte. Wir hätten gerne mit ihm weiter gemacht, denn wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagte Henry Pfeiffer, Vorsitzender bei der HSG Mittelweser/Eystrup, in Hinblick auf den Abgang des Coaches.

Vetter gelang in seinem zweiten Jahr in Eystrup der Aufstieg von der Regionsoberliga in die Landesklasse und schaffte wie bereits erwähnt in der Spielzeit 2016/2017 den Klassenerhalt. Nun sei die Zeit jedoch reif für eine Veränderung. „Ich habe nach drei Jahren aufgehört, weil ich immer der Meinung war, dass Trainerwechsel für die Weiterentwicklung der Spielerinnen und der Mannschaft wichtig sind“, kommentierte Vetter seinen Ausstieg.

Wer sein Nachfolger wird, ist bis dato noch nicht bekannt. „Wir befinden uns auf der Suche und sind in Gesprächen“, so der Vorsitzende Henry Pfeiffer.

Fest steht allerdings, dass der neue Eystruper Chefcoach in der Serie 2017/2018 nicht mehr auf die zuletzt glänzende Torhüterin Maite Friebe zurückgreifen kann. Sie absolvierte im Spiel gegen die SG Ahrbergen/Mahndorf genau wie Vetter ihre letzte Partie für die HSG. - bp