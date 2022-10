Brinkum am Samstag in Blumenthal – mit Trainer Gabel?

Teilen

Eine knifflige Situation: Von Dennis Janssen (rechts) gibt es nur warme Worte für Brinkums Trainer Mike Gabel. © Schlickmann

Der Brinkumer SV muss am Samstag zum Blumenthaler SV. Ob Coach Mike Gabel dann mit von der Partie sein wird, ist unsicher. Mannschaftsratsmitglied Dennis Janssen hofft, dass das Team „für den Trainer“ alles reinwirft.

Brinkum – Am Dienstag brachen die Fußballer vom Brinkumer SV aus dem Alltagstrott aus. „Wir haben uns selbst hinterfragt, viele Dinge angesprochen“, verrät Mannschaftsratsmitglied Dennis Janssen über das Treffen der Bremen-Liga-Spieler, das anstelle des normalen Trainings stattgefunden hat: „Es sind die Grundtugenden des Fußballs, die wir vermissen.“ Und die Trainer Mike Gabel spätestens nach dem Spiel gegen den TuS Schwachhausen (0:3) am Wochenende so richtig ins Grübeln gebracht haben. „Ich mache mir Gedanken“, gesteht er zur aktuellen Situation. Ein Rücktritt – eventuell sogar noch vor dem Spiel beim Blumenthaler SV (Samstag/13.00 Uhr) – scheint nicht ausgeschlossen.

„Es tut mit einfach leid und weh für Mike“, seufzt Janssen: „Der Aufwand, den er da reinsteckt – das würde kein anderer machen.“

Janssen fordert „absolute Leistungsbereitschaft“

Der Verein will an der Personalie nichts ändern, Jörg Bender steht hinter seinem Trainer. „Es gibt keinen Plan B in Brinkum“, versichert der Manager, fordert aber auch: „Wir müssen gemeinsam gucken, was das beste für den Brinkumer SV ist – und nicht, was das beste für Mike Gabel oder Jörg Bender ist.“

Unabhängig davon, welcher Trainer an der Seitenlinie steht, muss also erst mal die richtige Einstellung zurückkehren. „Jeder darf Fehler machen, aber man kann sich nicht lustlos hinstellen“, findet Bender: „Wenn unsere altgedienten Fans nach 60 Minuten gehen, weil sie sich das nicht mehr angucken wollen, tut mir das weh.“

Rückendeckung für den Trainer: Laut Manager Jörg Bender gibt es „keinen Plan B in Brinkum“. © Töbelmann

Janssen fordert Zusammenhalt. „Wenn es nicht läuft, muss man als Team deutlich enger zusammenrücken, Willen und absolute Leistungsbereitschaft zeigen“, betont der 31-Jährige: „Das sind die ersten Schritte, die wir brauchen, um zurück zum Erfolg zu kommen.“

Und dazu will Janssen, der wegen eines Muskelrisses länger ausfällt, beitragen – wenn nötig eben von außen. „Wir sprechen viel mit den Spielern“, sagt er über sich und auch Kapitän Esin Demirkapi, der derzeit wegen einer Schambeinentzündung ebenfalls nicht spielen kann: „Aber am Ende sind wir leider nicht auf dem Feld.“ Diese Tatsache schmerzt Janssen. „Die Situation liegt ja auch an uns, dass wir nicht da sind“, findet er: „Du siehst jemanden am Boden liegen und kannst ihm nicht aufhelfen. Das ist brutal.“

Frerichs kehrt nach Corona zurück

Immerhin kehrt mit dem Corona-genesenen Torhüter Hannes Frerichs nun ein Führungsspieler zurück. Ansonsten wird sich an der äußerst schwierigen Personalsituation wohl auch am Samstag wenig ändern. „Jetzt geht es nur darum, mal dreckig Punkte zu sammeln, das muss nicht schön sein“, sagt Janssen: „Und Blumenthal wird genau so ein Spiel.“

Der Wortführer hat einen Wunsch: „Ich hoffe, die Jungs haben jetzt verstanden, was es bedeutet, für einen Trainer zu spielen.“