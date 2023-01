SC Weyhe: Trainer Lutz Repschläger kündigt beim Fußball-Landesligisten

Von: Gerd Töbelmann

Stieg vor einigen Tagen als Trainer des Fußball-Landesligisten SC Weyhe aus: Lutz Repschläger. © terwey

Das kommt für viele doch überraschend: Lutz Repschläger steigt als Trainer des Fußball-Landesligisten SC Weyhe mit sofortiger Wirkung aus. Daniel Bremer indes bleibt dem Team als Coach erhalten.

Weyhe – Im Sommer sollte es beim Fußball-Landesligisten SC Weyhe eine Art Zeitenwende geben. Das Projekt der neuen Trainer Lutz Repschläger und Daniel Bremer sah vor, den Verein innerhalb von drei Jahren in die Bremen-Liga zu führen. Dieses Unterfangen muss der Club aber ab sofort ohne Repschläger angehen: Der 52-Jährige kündigte seinen Vertrag vor einigen Tagen und wurde daraufhin von den Weyher ab sofort freigestellt.

Repschläger verliert Glauben an Projekt Bremen-Liga

Repschläger, der zuvor viele Jahre den SC Borgfeld (auch in der Bremen-Liga) trainiert hatte, begründet seinen für viele plötzlichen Ausstieg so: „Ich habe wirklich an das Projekt Bremen-Liga geglaubt, aber mittlerweile denke ich, dass der Verein die Grundlagen dafür nicht leisten kann.“

Aber auch die Mannschaft habe, so Repschläger, längst nicht alles aus sich heraus geholt: „Im ersten Halbjahr hatten wir eine Trainingsbeteiligung von 63 Prozent. Das ist natürlich viel zu wenig. Fußball ist bei etlichen Spielern eben nicht die Nummer eins. Zudem ist das Leistungsgefälle im Team viel zu groß. Wir haben 11, 12, 13 gute Leute, aber dahinter fällt es stark ab. Ich war immer ständig im Kontakt zum Verein, sehe aber mittelfristig dieses Projekt hier nicht umsetzbar.“

Daniel Bremer: „Mache weiter“

Die Weyher fallen, im Gegensatz zum vergangenen Sommer, als die Trainer Harald Meyer und Simon Peters zusammen ausstiegen, nicht in ein Trainerloch. Grund: Daniel Bremer, der zuletzt mit Repschläger die Mannschaft trainierte, wird dies auch in Zukunft tun. „Der Ausstieg von Lutz hat mich nicht so sehr überrascht. Wir standen ja regelmäßig in Kontakt“, sagte Bremer am Sonntag. Habe er denn auch über einen Ausstieg nachgedacht? Die Antwort des 36-Jährigen kommt wie aus der Pistole geschossen: „Nein. Das stand für mich nicht zur Debatte. Ich mache weiter. Das gilt auch für unseren Torwarttrainer Daniel Denter.“

Für die nächste Zeit wünscht sich Bremer aber einen neuen Co-Trainer: „Da bin ich auf der Suche und hoffe, dass ich da bald schon einen Namen nennen kann.“

Trainer Daniel Bremer (links) macht bei Fußball-Landesligist SC Weyhe weiter, sein Kollege Lutz Repschläger hört auf. © Terwey

Nur Lampe trifft im Test In seinem zweiten Testspiel während der Winterpause kassierte Landesligist SC Weyhe die erste Niederlage. Nach dem Rückzug von Trainer Lutz Repschläger (siehe Text links) gab es beim Bezirksliga-Zweiten ATSV Sebaldsbrück eine 1:2 (1:0)-Niederlage. Auf dem ATSV-Kunstrasenplatz gingen die Gäste dabei sogar in Führung, denn in der 35. Minute gelang Offensivmann Dennis Lampe das 1:0. „Aber nach der Pause konnten wir den Vorsprung nicht ins Ziel retten“, meinte Trainer Daniel Bremer nach der Partie. Sebaldsbrück kam in der 80. Minute zum 1:1 und traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit gar zum 2:1-Sieg.