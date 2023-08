Vorbereitung auf Eilvese bereitet Rehdens Arambasic „schönes Kopfzerbrechen“

Von: Felix Schlickmann

Zum Zuschauen verdammt: Ein Bänderriss setzt Rehdens Stürmer Victor Appiah vorerst außer Gefecht. © Krüger

Gegner auseinanderspielen – Restabsicherung: Kristian Arambasic gab vor Eilvese Teile der Rehdener Trainingsinhalte preis. Der Coach freut sich auf das Spiel – auch, weil ihm die Vorbereitung darauf Spaß macht.

Rehden – Viel Zeit hat Kristian Arambasic am Donnerstag nicht. „Es ist der letzte Tag des Transferfensters“, erklärt der Trainer des BSV Rehden, „überall brennt die Hütte.“ Anrufe, Textnachrichten – viel zu tun für den 45-Jährigen. „Ein Spieler weiß mit dem Aufwand nicht, ob er das so weitermachen will“, berichtet er: „Da gibt es die Überlegung, ihn zu ersetzen.“ Namen will Arambasic (noch) nicht nennen, überhaupt sind Transfers gerade nicht sein Lieblingsthema. „Ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt darauf“, sagt er leicht schmunzelnd – denn der Coach muss seine Fußballer ja auch noch auf das Oberliga-Spiel gegen den STK Eilvese (Freitag/19.30 Uhr) vorbereiten. Und darüber spricht er auch viel lieber.

„In der Liga gibt es keine Laufkundschaft“, weiß Arambasic – auch nicht unter den Aufsteigern. „Sie haben mit den Saade-Brüdern (Mohamad und Hussein, d. Red.) sehr gute Stürmer“, betont der Rehdener Trainer: „Sie sind im Umschaltspiel sehr gut, eine gefährliche Mannschaft. Aber das sind eh alle. Viele merken gerade, wie stark wir sind und warten auf Konterchancen. Das erwarte ich auch am Freitag.“

Arambasic fordert mehr Halbfeldflanken

Und dafür gilt es nun, Lösungen zu finden. „Wir müssen geduldig spielen, den Gegner unter Druck setzen – mit und gegen den Ball –, sie zu Fehlern zwingen und diese dann bestrafen“, fordert Arambasic: „Wenn du sie knackst, kann es schnell gut laufen.“ Als Benchmark könne das Spiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg (3:1) herhalten, als die Rehdener den Gegner vor zwei Wochen müde spielten – und so ins Rollen kamen. „Wir müssen den ganzen Platz bespielen, dass die Lücken aufgehen“, erklärt der Coach, der „noch mehr Flankenspiel“ sehen möchte, „auch mal aus dem Halbfeld. Wir haben sehr kopfballstarke Spieler.“

Ein weiterer Übungsinhalt: die Restabsicherung. „Wir müssen aufpassen, den Spagat hinzubekommen, Offensive und Defensive zu verknüpfen“, meint Arambasic, zuletzt habe der Heeslinger SC die Unzulänglichkeiten beim 1:2 eiskalt bestraft.

Stammkeeper Bahr zurück auf dem Platz

Ansonsten hat er Erfreuliches vom Trainingsplatz zu berichten: Stammkeeper Ole Bahr absolvierte am Donnerstag nach seinem Muskelfaserriss seine erste Einheit, für einen Einsatz gegen Eilvese könnte die Zeit allerdings zu knapp werden. Sicher fehlen werden Adem Draganovic, der nach seiner Rote Karte gegen Heeslingen ein Spiel zusehen muss, sowie Victor Appiah, der gegen Lupo-Martini mit einem Bänderriss zwar noch eine Vorlage geliefert hat, nun aber wohl „ein, zwei Wochen“ (Arambasic) fehlen wird. Zudem droht Bocar Djumo (krank) auszufallen.

Doch dafür haben sich die Rehdener ja in der Offensive breit aufgestellt, „und ich kann immer gucken, wer besser passt, wer besser drin ist“, sagt Arambasic und bezeichnet die Situation als „schönes Kopfzerbrechen“. Anders als die Gedanken am letzten Tag des Transferfensters.

Testgegner gesucht Der BSV Rehden sucht für kommende Woche noch einen Testgegner, „gerne auch aus dem Kreis – egal welche Liga“, sagt Trainer Kristian Arambasic. „Montag oder Dienstag“ würde er seine Spieler gerne auf den Platz schicken. „Es geht darum, dass der eine oder andere sich bewegen muss“, erklärt er und nennt unter anderem die nach Verletzungen zurückgekehrten Josip Tomic, Tom Berling und Ole Bahr: „Sie brauchen Rhythmus.“