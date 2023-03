Trainer-Duo bleibt am Dümmerdeich: Dünnemann und Mannel verlängern bei Fußball-Kreisligst Lembruch

Von: Cord Krüger

Teilen

Weiter Seite an Seite: Thorsten Dünnemann (r.) und Rainer Mannel (l.) bleiben Trainer beim SV Lembruch. © Krüger

Konstanz am Dümmerdeich: Thorsten Dünnemann und Rainer Mannel gaben dem Fußball-Kreisligisten SV „Friesen“ Lembruch ihre Zusage für eine weitere Saison. „Unsere bewährten Trainer bleiben uns erhalten“, vermeldete Ulf Schierbaum aus dem Spartenleitungsteam sichtlich gut gelaunt. Aus Sicht des Vereins gebe es keine bessere Lösung, der 44-jährige Dünnemann und der 64-jährige Mannel seien die ersten Ansprechpartner bei der Planung für die Spielzeit 2023/24 gewesen: „Wir sind sehr zufrieden mit Thorsten und Rainer: Ihre Art und Weise, wie sie die Jungs weiterbringen, was sie ihnen spieltaktisch und technisch weiterbringen, überzeugt uns nach wie vor.“ Somit geht Dünnemann beim SV in seine vierte Saison, sein gleichberechtigter Trainerpartner Mannel in die vierte. Ein starkes Zeichen von beiden Seiten, die im Abstiegskampf des Tabellen-13. ruhig bleiben.

Lembruch – Auch die Mannschaft wisse die Arbeit des Duos sehr zu schätzen, unterstreicht Schierbaum: „Unseren Spielern ist klar, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, zwei B-Lizenz-Inhaber auf der Trainerbank zu haben.“

Der Großteil des Kaders bleibe daher zusammen, nach dem Wintertransfer von Chris Winkelmann („heimgekehrt“ von Bezirksligist SG Diepholz, wir berichteten) plant der Club laut Schierbaum „vielleicht noch mit ein, zwei neuen Leuten. Und wir haben eher Spieler aus unserer A-Jugend oder Zweiten oder Jungs aus der Region im Auge.“

Etwas kürzer tritt hingegen Torben Strohschein, der nach dieser Serie als Betreuer aufhört, im Verein aber weiterhin andere Aufgaben wahrnimmt.