Diepholz-Keeper Heuer ist gerne „der Buhmann“

Von: Felix Schlickmann

Lautstarker Rückhalt: Die Rückkehr von Cederick Heuer hat den Diepholzern gut getan. © Schlickmann

Cederick Heuer entnervte am Sonntag den SC Twistringen. Mit tollen Paraden hielt der Torhüter bei seinem Comeback das 1:1 für seine SG Diepholz fest – und schwang sich damit zum „Spieler des Wochenendes“ auf.

Diepholz – Mit der Minutenzahl wuchs bei Cederick Heuer der Glaube. „Je länger das Spiel dauert, desto mehr denkt man sich: Wir haben es fast“, verrät der Torhüter der SG Diepholz. Unüberwindbar war er beinahe 90 Minuten lang gewesen, dann schlug Hannes Fortkamps Hammer ein – vorbei war das Fußballspiel gegen den SC Twistringen jedoch noch lange nicht. Erneut musste Heuer sein ganzes Können beweisen, hielt das 1:1 fest. „Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagt er im Nachhinein über die Bezirksliga-Partie vom Sonntag: „Und ganz so daneben lag ich nicht.“

Bei den in dieser Saison so geschundenen Diepholzern war der Glaube groß, nun an der Reihe zu sein mit einem Sieg – auch dank Heuers Rückkehr. „Natürlich ist er wichtig für die Mannschaft“, weiß Trainer Patrick Brüggemann, der aber auch Vertreter Johannes Schult (19) lobt. „Er hat einen guten Job gemacht“, betont auch Heuer, „wir ergänzen uns gut.“

Diesmal kein Kopftreffer – doch das Handgelenk hat was abbekommen

Drei Spiele hat die Nummer eins im Anschluss an seine Gehirnerschütterung aus dem St.-Hülfe-Spiel (3:6) verpasst. „Ich glaube, die Pause tat Cedi richtig gut“, vermutet Brüggemann. „Die Leistung hat gestimmt, also kann er nicht ganz unrecht haben“, schmunzelt Heuer.

Und das trotz einer Schrecksekunde, die aus dem Zusammenprall von vor drei Wochen erinnerte. „Die Situation war fast identisch“, sagt Heuer zum Crash mit Marvin Schwenker: „Gegen St. Hülfe bin ich auch abgetaucht und mit dem Gegenspieler zusammengerasselt.“ Doch diesmal bekam Heuers Kopf nichts ab, „es war ein deftiger Treffer Richtung Handgelenk“, der ihn am Tag danach „nur noch ein ganz bisschen“ belaste.

Völlig ausgepowert: Drei Wochen nicht gespielt und dann gleich Schwerstarbeit – das hat bei Cederick Heuer Spuren hinterlassen. © Schlickmann

Im Spiel war von Problemen nichts zu spüren. „Krakenmäßig“ habe sein Keeper „Hunterprozentige“ pariert, schwärmt Brüggemann: „Cedi war bärenstark.“

Eins-gegen-Eins-Duelle, Fernschüsse, Kopfbälle aus kürzester Distanz – auf alles hat(te) Heuer Antworten. „Hauptsache, ich halte den Ball“, findet der 31-Jährige und sagt über „Vorlieben“ als Keeper: „Situationen, wo du blitzschnell reagieren musst.“ In der 89. Minute hatte es so eine gegeben, als SCT-Kapitän Philipp Meyer plötzlich vor ihm stand – aber nicht vorbei kam. „Da dachte ich, es reicht so langsam mal“, lächelt Heuer über das Twistringer Dauerfeuer.

Heuer verspürt „Freude, wenn die Jungs feiern, dass du fliegst“

Doch er musste noch mal ran. Bei Fortkamps Ausgleich war Heuer chancenlos, einen Meyer-Kopfball parierte der Schlussmann aus nächster Nähe, einen Fernschuss von Kevin Diekmann per Flugshow. „Das ist so ein Ball, der gut aussieht, wenn man ihn hält“, meint Heuer. In solchen Situationen habe er „Freude, wenn die Jungs feiern, dass du fliegst“. Darum sei der Spätzünder im Tor geblieben. „Ich habe nie im Jugendbereich gespielt, erst mit 18 angefangen“, erzählt er. Beim Spielen mit Kumpels wollte Heuer „mal der Buhmann sein“, lacht er – und das ist er bis heute bei den Gegnern. Einen „Sahnetag“ bescheinigt ihm SCT-Coach Timo Rathkamp.

Ganz ähnlich verzweifelten die Diepholzer eine Woche zuvor am späteren „Spieler des Wochenendes“ Mario Nolting. „Der hat schon gut was weggeholt“, staunt Heuer, der sich das Spiel seiner Mannschaft gegen den TuS Wagenfeld (0:2) angeschaut hat. Vergleichen wolle er die beiden Auftritte nicht. „Das müssen andere machen“, grinst Heuer: „Ich sage nur so viel: Ich war zufrieden mit meiner Leistung.“

Heuers Liebe für den VfB Stuttgart Auf Mainstream hatte Cederick Heuer keine Lust. „Alle haben beim Fußballmanager immer den FC Bayern genommen, das wollte ich nicht“, erzählt er: „Ich wollte irgendwas anderes und habe dann per Zufall Stuttgart bekommen.“ Also sei er Fan des VfB geworden – und auch von Meister-Keeper Timo Hildebrand. „Ich bin mit ihm aufgewachsen, und er war echt gut“, erzählt Heuer, der „in der heutigen Zeit“ am liebsten Marc-Andre ter Stegen und Jan Oblak zuschaut.