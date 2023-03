Spieler des Wochenendes: Wagenfelds Chris Brüggemann - Tore schießen statt Fliesen legen

Von: Malte Rehnert

Wenn er in eine gute Abschlussposition kommt, rappelt‘s häufig: In Seckenhausen schlug Wagenfelds Chris Brüggemann (links) auf dem Kunstrasen gleich dreimal zu. © Rehnert

Chris Brüggemann gefällt der neue Zweier-Sturm des Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld. Beim 5:2 in Seckenhausen schoss er selbst drei Tore, sein Angriffspartner Kenstar Gehle zwei. Brüggemann ist der „Spieler des Wochenendes“ - und er spricht auch schon darüber, wie seine Zukunft aussehen kann.

Wagenfeld – Im Sommer soll endlich alles fertig sein. Schon seit knapp zwei Jahren werkelt Chris Brüggemann an dem Haus in St. Hülfe herum, in dem er mit seiner Frau Sarah (seit 2022 verheiratet) und dem sieben Monate alten Töchterchen Lina wohnt – direkt neben seinen Schwiegereltern. Erst waren Schlaf- und Badezimmer dran, um schon mal einziehen zu können. Dann kam der Rest. Nach Feierabend oder am Wochenende greift der Industriekaufmann noch immer gerne zu Hammer oder Pinsel. „Fliesen lege ich allerdings nicht – das kann man ja nicht mehr korrigieren, wenn es schief ist“, sagt der 25-Jährige und lacht. Stattdessen tapeziert er gerne: „Das kann ich von den handwerklichen Tätigkeiten auch am besten.“

In den zurückliegenden Wochen hatte der Torjäger allerdings nicht viel Zeit, um das Eigenheim zu verschönern. Mit dem Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld steckte er in der Vorbereitung. Viel Training und viele neue Eindrücke unter dem seit Winter verantwortlichen Coach Jürgen Damsch. Da war auch Brüggemann gespannt, wie der Pflichtspielauftakt 2023 für sein abstiegsbedrohtes Team verläuft. Und nun lässt sich sagen: Sehr gut! Die Wagenfelder starteten am Sonntag mit einem 5:2 bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – und Brüggemann hatte daran mit drei Toren und einer Vorlage immensen Anteil.

Am Anfang gab es gar keine 23, weil die neuen Trikots noch nicht da waren.

„Ein gutes Gefühl“, meinte der Matchwinner: „Wir alle hatten Bock und wollten endlich loslegen.“ Nach seinem ersten Dreierpack für Wagenfeld führt der im Sommer vom TuS Sulingen gekommene Stürmer jetzt die Ballermannliste der Bezirksliga an – mit 13 Treffern in 16 Partien. In diesem Ranking ganz oben zu stehen, ist nicht ungewöhnlich für ihn. In der Vorsaison war Brüggemann, in der Jugend mal bei Werder Bremen aktiv, mit 25 Toren sogar bester Schütze der Landesliga gewesen.

Neu für ihn und seine Teamkollegen ist allerdings das aktuelle Spielsystem. In Seckenhausen stürmte Winter-Neuzugang Kenstar Gehle (22/bis zum Ende der Vorsaison noch bei Komet Arsten in Bremen) an seiner Seite – und schoss die anderen beiden Tore. „Das Zusammenspiel mit ihm klappt schon echt gut, da kann man nicht meckern“, meint Brüggemann. Die taktische Ausrichtung mit zwei Spitzen mache es zudem „einfacher für mich. Dann muss sich der Gegner auch noch auf einen anderen konzentrieren.“

Seckenhausen schaffte es nicht, die Doppel-Power im Wagenfelder Angriff zu bremsen. „Die haben da vorne eine gute Qualität – und dann hatten sie auch noch die pure Effektivität“, lobte TSG-Coach Lars Behrens. Und sein Co-Trainer Jan-Hendrik Schwirz, gleichzeitig Abwehrchef, ergänzte: „Wenn sie mit Tempo kamen, war es richtig schwierig für uns. Vor allem Brüggemann ist ein sehr, sehr Guter.“

Er würde sich natürlich gerne an solche Siege mit integrierter Stürmer-Show gewöhnen, sagt Brüggemann: „Wichtiger ist aber, dass wir überhaupt gewinnen.“ Er weiß, dass der Weg zum Klassenerhalt noch sehr weit und steinig ist: „Es sieht besser aus, aber noch nicht gut. Wir müssen nachlegen, wenn wir diesen blöden Platz (Wagenfeld ist Drittletzter, d. Red.) verlassen und über den Strich wollen. Keiner will da unten bleiben.“ Die Qualität, um in den kommenden Wochen weiter zu klettern, sei zweifellos vorhanden.

Und sollte es am Ende doch nicht reichen? Würde Brüggemann höchstwahrscheinlich gehen. Die Kreisliga komme für ihn eher nicht infrage. Zwei, drei Anfragen anderer Vereine habe er jetzt schon. Spielt Wagenfeld aber weiter in der Bezirksliga, „kann es durchaus sein, dass ich bleibe“, betont er und erzählt von „guten Gesprächen“, die es mit dem TuS bereits gegeben habe: „Da sind beide Seiten sehr entspannt.“

Fest steht für ihn bereits, dass er den zeitlichen Aufwand, den er durch seinen Wechsel nach Wagenfeld reduziert hat, nicht schon wieder extrem hochfahren möchte – auch mit Blick auf seine Familie: „Es ist alles gut so, wie es ist – und passt zu meiner Lebenssituation.“ Auf lange Auswärtsfahrten wie zu Landesliga-Zeiten („Die B 6 Richtung Hannover kenne ich auswendig“) könne er im Moment gut verzichten.

Da nutzt er seine Freizeit lieber zur Hausrenovierung – oder um mal gemütlich mit seiner Frau Darts zu schauen. „Wir haben auch eine eigene Scheibe“, sagt Brüggemann, „wissen aber noch nicht, wo wir sie hinhängen“. Im Sommer, wenn denn dann wirklich alles fertig ist, wird sich sicher ein Plätzchen finden . . .