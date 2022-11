Tony Lesueur will für Rehden Spiele gewinnen – am besten schon gegen Norderstedt

Von: Felix Schlickmann

Fühlt sich wohler und wohler im Rehdener Trikot: der Franzose Tony Lesueur (am Ball). © Krüger

Tony Lesueur ist seit knapp anderthalb Monaten in Deutschland. Bei seinem BSV Rehden lebt er sich mehr und mehr ein. In Zukunft will der Franzose zu einem Unterschiedsspieler werden. Die nächste Chance, seine Klasse zu beweisen, bekommt Lesueur von Trainer Kristian Arambasic wohl am Samstag gegen den FC Eintracht Norderstedt.

Rehden – Nein, die deutsche Sprache geht Tony Lesueur nach eineinhalb Monaten noch nicht auf die Nerven. „Ich will es wirklich lernen“, beteuert der Fußballer lächelnd auf Englisch: „Als ich hier unterschrieben habe, habe ich nach einem Deutschlehrer gefragt.“ Hier, das ist beim BSV Rehden. Lesueur ist nach Bremen gezogen, will sich nun schnellstmöglich integrieren beim Regionalligisten. Die ersten Schritte sind längst getan, der Franzose findet sich immer besser zurecht. Auch auf dem Platz. Weshalb Rehdens Trainer Kristian Arambasic seinem Spieler für die starke Leistung nach Einwechslung beim SSV Jeddeloh (0:1) zwar noch keine Einsatzgarantie ausspricht. Doch „Tony hat sich gut gemacht und entwickelt, und wer gut spielt, soll auch belohnt werden“, betont Arambasic. Es sähe „nicht schlecht aus“, dass Lesueur gegen den FC Eintracht Norderstedt (Samstag/15.00 Uhr) auflaufen dürfe.

Der Trainer erhofft sich vom 22-Jährigen offensive Impulse. In der ausgeglichenen Liga kämen die Schwarz-Weißen „oft über das Team“, während andere Mannschaften wie Jeddeloh „diese ein, zwei Spieler haben, die den Unterschied ausmachen können“. Im besten Falle entwickelt sich Lesueur, der vom FC Chambly in die Waldsportstätten gewechselt ist und seine Familie in Persan (eine kleine Gemeinde in der Nähe von Paris) verließ, genau dazu. „Ich glaube, ich könnte diese Art von Spieler werden, ich habe die Fähigkeiten dazu“, meint der Linksfuß: „Aber vorher muss ich mich an den deutschen Fußball gewöhnen und daran, wie wir als Mannschaft spielen.“

Arambasic trauert Auswärtspunkten nach

Nämlich mit einem starken Umschaltspiel und über die schnellen Offensivleute. „Die Jungs haben nicht so kapiert, dass es nicht schön aussehen muss, sondern dass wir Punkte holen müssen“, blickt Arambasic auf die Jeddeloh-Niederlage zurück, bei der sich das Team zunächst nicht an den Plan gehalten hätte: „Die Jungs wollen immer Fußball spielen, hinten raus spielen. Aber Jeddeloh lässt das nicht so zu, also muss der Ball auch mal in die Tiefe. Das haben wir erst in der zweiten Halbzeit besser gemacht.“

Doch da war es etwas zu spät. „Und das tut uns jetzt in der Tabelle weh“, trauert der Trainer auch weiteren knappen Auswärtspleiten hinterher: „Wir müssen jetzt punkten, um nicht unten reinzurutschen.“

Norderstedt kommt „mit Selbstvertrauen“

Gut für die Rehdener, dass die Norderstedter am Samstag in den Waldsportstätten aufschlagen, wo der BSV 15 seiner 19 Zähler eingesammelt hat. „Es ist wichtig, dass wir drei Punkte holen“, fordert Lesueur mit Blick auf Samstag: „Es ist ein Heimspiel, wir müssen gewinnen.“ Arambasic erwartet einen „ordentlichen Brocken. Sie haben ihre letzten zwei Auswärtsspiele gewonnen, kommen mit Selbstvertrauen.“ Die Offensive der Eintracht sei „sehr stark besetzt“.

Die der Rehdener aber auch. Und dazu trägt mehr und mehr Lesueur bei, der am liebsten „im offensiven Mittelfeld auf der Zehn“ aufläuft. „Je mehr Zeit vergeht, desto wohler fühle ich mich“, verrät der Neu-Bremer, der allein in der Hansestadt lebt und bei BSV-Präsident Friedrich Schilling in der Honigfabrik arbeitet: „Der Trainer und meine Mitspieler reden viel mit mir und geben mir Hinweise.“

Kreuzbandriss bei Han Es ist nichts weniger als eine Hiobsbotschaft für den BSV Rehden: Karam Han fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. „Er ist als einziger Sechser extrem wichtig für unsere Stabilität“, betont Kristian Arambasic: „Das ist natürlich brutal.“ Er müsse sich nun „Gedanken machen, wie wir das Loch stopfen“, meint der Trainer. Eine Systemumstellung von seinem bevorzugten 4-3-3 auf eine Formation mit zwei Sechsern und „zwei offensiven Achtern“ auf diesen Positionen sei eine Möglichkeit, erklärt Arambasic: „Es könnte aber auch sein, dass ich einen Innenverteidiger auf die Sechs setze oder dass wir bis Samstag jemanden nachverpflichten.“

Denn für die Partie gegen den FC Eintracht Norderstedt fällt wohl auch Lovro Sindik aus. „Er liegt mit 40 Grad Fieber im Bett“, berichtet der Rehdener Coach: „Lovro wird – wenn überhaupt – auf der Bank sitzen.“