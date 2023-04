Das Comeback von Werder-Legende Ailton in Bassum: „Toni, baller‘ ein paar Dinger rein“

Von: Malte Rehnert

Im Juni 2022 konnte sich Ailton beim Spiel der Werder-„Allstars“ in Nordwohlde auch mal ausruhen – für Bassum III will der „Kugelblitz“ nun Gas geben und Tore schießen. © mr

Am Sonntag ist es so weit: Werder-Legende Ailton gibt sein Pflichtspiel-Comeback. Der 49-jährige Brasilianer stürmt in der 3. Kreisklasse für den TSV Bassum III. Er selbst will „Spaß haben“, Mitspieler und Gegner sind schon ziemlich aufgeregt - und Ex-Teamkollege Christian Schulz hat einen klaren Auftrag an den „Kugelblitz“.

Bassum – Bühne frei für den „Kugelblitz“, den einstigen Torschützen-König, den Double-Helden, die Werder-Legende! Am Sonntag ist es so weit: Ailton feiert sein viel beachtetes Pflichtspiel-Comeback. Der inzwischen 49-jährige Brasilianer schlüpft für ein Spiel ins Trikot des TSV Bassum III und stürmt ab 15.00 Uhr im Derby gegen den SC Twistringen IV. Samba-Time in der 3. Kreisklasse!

„Ich liebe Fußball und will ein bisschen Spaß haben. Das ist doch eine schöne Aktion“, sagt Ailton im Gespräch mit dieser Zeitung. Er hat sich schon ein paar Infos eingeholt und weiß, dass sein neues Team Tabellenletzter ist. Nun will er mithelfen, für den zweiten Saisonsieg der Bassumer zu sorgen. „Was die Leute erwarten können? Dass Ailton Tore schießt, ist doch klar“, meint er und schmunzelt. Er kicke zweimal pro Woche mit Freunden in Bremen und sei fit genug für die volle Distanz: „In dieser Liga habe ich Power für 90 Minuten.“

Mitspieler und Gegner fiebern der Rückkehr des Bremer Publikumslieblings, der sein letztes Pflichtspiel für Hassia Bingen vor etwa zehn Jahren bestritt, seit Wochen entgegen. Die Trainingsbeteiligung bei beiden Mannschaften ist so hoch wie nie. Alle wollen dabei sein. „Wir sind richtig heiß. Für uns ist es das Größte, was wir als Fußballer erleben“, sagt Bassums Trainer Yannick Voß. Ailton sei früher sein absoluter Lieblingsspieler gewesen: „Ich habe viele Trikots von ihm.“ Im Team gibt‘s zahlreiche Werder-Fans, für alle sei der Brasilianer ein Vorbild gewesen: „Jeder wollte so sein wie er.“

Toni ist ein Super-Typ – aber wenn er auf dem Platz steht und kein Tor schießt, kann er auch mal unausstehlich sein. Deshalb hoffe ich, dass er schnell trifft . . .

Auch beim SCT herrscht „sehr große Vorfreude“, wie Coach Stefan Ahlers bestätigt: „Das ist auch ein Highlight für uns, er war ein Kindheitsidol.“ Seine Mannschaft sei gut in Form und bereit: „Ailton kann kommen!“ Der Plan, um den prominenten Torjäger zu bremsen: „Wir müssen das Mittelfeld dichtmachen. Wenn Ailton keine Bälle bekommt, kann Ailton keine Tore schießen.“

Wird aber nicht klappen – glaubt einer, der den Brasilianer bestens kennt. Christian Schulz holte mit Ailton 2004 Meisterschaft und DFB-Pokal, feierte kürzlich mit ihm seinen 40. Geburtstag in einem Hannoveraner Restaurant. „Toni ist noch immer antrittsschnell, stark auf den ersten Metern“, urteilt Schulz, der hin und wieder mit Ailton in Werders Traditionsmannschaft kickt: „Und vor dem Tor ist er eben eiskalt. Wenn er gut in Szene gesetzt wird, macht er seine Tore.“ Darauf hofft der frühere Verteidiger auch am Sonntag. „Toni ist ein Super-Typ – aber wenn er auf dem Platz steht und kein Tor schießt, kann er auch mal unausstehlich sein“, sagt Schulz und lacht: „Deshalb hoffe ich, dass er schnell trifft.“ Sein Auftrag an den ehemaligen Teamkollegen in der kurzen Videobotschaft – zu sehen bei Instagram auf lokalsportlandkreisdiepholz: „Toni, baller’ ein paar Dinger rein!“

Der gebürtige Bassumer Schulz wird jedoch nicht live dabei sein können, er weilt in Österreich beim Pokalfinale seines Ex-Clubs Sturm Graz gegen Rapid Wien. „Schade“, sagt „Schulle“, „ich wäre gerne gekommen“.

Dafür werden andere da sein. Viele andere. Das Interesse am spektakulären Comeback ist riesig. Da staunt selbst der Ex-Profi. „Unglaublich! Aber Ailton ist eben noch sehr attraktiv“. stellt Ailton zufrieden fest.

Mehrere Medien haben sich angekündigt. „Buten & Binnen will einen Beitrag für den Sportblitz drehen, der NDR macht eine Story, Radio Bremen plant sogar mehrere Live-Schalten“, erzählt Oliver Launer. Der 56-Jährige, der in Bassums Dritter spielt und auch am Sonntag auflaufen wird, kennt Ailton aus dem gemeinsamen Stammcafé in Bremen und hat den Deal eingefädelt. „Wir freuen uns tierisch darauf, das ist eine echt coole Nummer“, schwärmt Launer. Rund 400 Tickets (zwischen vier und elf Euro) sind bisher verkauft, Launer hofft auf 600 bis 700 Zuschauer. Es gibt Bier, Bratwurst – und Einlaufkinder. „Und wir müssen zum ersten Mal in der 3. Kreisklasse Ordner einsetzen“, sagt er. Ailton, der nun auch Mitglied beim TSV ist und vor etwa einem Jahr mit Werders „Allstars“ in Nordwohlde spielte (14:1), erhalte lediglich eine Aufwandsentschädigung für seinen Auftritt auf dem A-Platz. „Wir gucken, was am Ende übrig bleibt“, sagt Launer und kündigt an: „Das fließt dann in die Jugendförderung des TSV Bassum.“

„Ein bisschen wie in der großen Fußballwelt“ Stimmen zum Ailton-Comeback in Bassum: Ailton: „Es ist doch nur ein Spiel, aber das Interesse ist unglaublich. Ailton ist in Deutschland eben noch attraktiv, auch bei den Medien. Ich liebe den Fußball und möchte einfach ein bisschen Spaß haben. Und die Leute erwarten von mir, dass ich Tore schieße – ist doch klar. In dieser Liga werde ich die Power für 90 Minuten haben. Insgesamt ist es für alle eine sehr schöne Aktion.“ Christian Schulz (Ailtons früherer Mitspieler bei Werder und gebürtiger Bassumer): „Ich habe es von Freunden erfahren und dann auch von meinen Eltern, die ja noch in Bassum leben. So etwas spricht sich schnell rum, das ist ja etwas Spektakuläres. Ist es wirklich ein Pflichtspiel? Das ist ja fast ein bisschen Wettbewerbsverzerrung . . . Toni gehört zu der Generation Stürmer, die unglücklich ist, wenn sie nicht trifft. Wir haben ein gutes Verhältnis, mit ihm kann man viel lachen. Ein Super-Typ – aber wenn er auf dem Platz steht und kein Tor macht, kann er auch mal unausstehlich sein. Deshalb hoffe ich, dass er schnell trifft . . . Er wird sicherlich kein Pressing vom Allerfeinsten zeigen. Defensivarbeit hat man ja auch früher nicht von ihm gesehen. Aber er ist noch antrittsschnell, stark auf den ersten Metern. Und vor dem Tor eiskalt. Wenn er gut in Szene gesetzt wird, macht er seine Tore.“ Oliver Launer (Mitorganisator und Spieler beim TSV Bassum III): „Buten & Binnen will einen Beitrag drehen, der NDR auch. Und Radio Bremen hat sogar mehrere Live-Schalten geplant. Das ist ein bisschen so wie in der großen Fußballwelt. Wir spielen natürlich auf dem A-Platz, haben Einlaufkinder und einen Stadionsprecher. Als ich Ailton von der Idee erzählte, war er gleich Feuer und Flamme. Das Wetter soll super werden, ich rechne mit 600 bis 700 Zuschauern. Yannick Voß (Trainer TSV Bassum III): „Alle sind richtig heiß. Leider darf ich nur 16 Spieler für den Kader nominieren. Eine gewisse Nervosität ist schon da, wir haben ja auch noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt. Im Team haben wir viele Werder-Fans, die schon damals mit ihren Eltern ins Weserstadion gegangen sind. Ailton war da ein Vorbild für alle, er hat alle geprägt. Ihn jetzt als Trainer in der Mannschaft zu haben: Wow! Das feiern wir alle.“ Stefan Ahlers (Trainer SC Twistringen IV): „Wir freuen uns seit Wochen darauf. Für viele war Ailton ein Kindheitsidol. Jetzt gegen ihn spielen zu dürfen, motiviert alle umso mehr. Unser Innenverteidiger Julian Knickmann zum Beispiel war damals oft im Stadion. Er wird es auf dem Platz häufig mit Ailton zu tun bekommen. Aber wir brauchen bestimmt zwei, drei Jungs, um ihn zu stoppen.“