Tomic trifft den Ton: Rehden will nach Statement-Sieg bei Werder II direkt nachlegen

Von: Daniel Wiechert

Das Rehdener Mittelfeld um Josip Tomic kaufte Werders Bundesliga-Reserve um Philipp Bargfrede (r.) am Mittwoch den Schneid ab. So soll es am Samstag weitergehen. © wie

Josip Tomic hat nicht unbedingt die Gott gegebene Stimme eines Einpeitschers. Er kommt mit einer leiseren Ausdrucksweise daher. Was der 29-Jährige aber sagt, hat immer Hand und Fuß. Vor dem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II am Mittwochabend trat Tomic in den Spielerkreis und stimmte seine Kollegen vom BSV Rehden auf die kommenden 90 Minuten ein. Und scheinbar wählte der defensive Mittelfeldspieler die richtigen Worte. Die folgende Leistung beim 3:0-Coup im Regionalliga-Auswärtsspiel sprach für sich. „Wir hatten uns vorgenommen, alles zu geben und trotz der letzten Wochen positiv zu bleiben“, verriet Tomic: „Außerdem war es wichtig, dass wir viel Laufbereitschaft an den Tag legen – und das ist uns alles gelungen. Das war echt gut.“

Rehden – Vor der Saison hatte Trainer Kristian Arambasic den Innenverteidiger Pierre Becken als neuen Kapitän und Tomic zum Stellvertreter auserkoren. Bewusst setzt der 45-Jährige bei der internen Teamführung auf zwei Pole. „Ich habe auch deshalb Josip gewählt, weil er ein sehr positiver Mensch ist. Pierre ist dagegen eher einer, der einen auch mal richtig wachrüttelt, der auch mal den Finger in die Wunde legt.“

Es ist immer gefährlich, wenn man nach einem guten Spiel denkt: Jetzt kann ich ein bisschen weniger machen. Nein! Diese Denkweise ist das Allerschlimmste.

Am Mittwochabend gab es nichts zu kritisieren. Mit einer äußerst aufmerksamen und abgezockten Teamleistung ließen sie Werders Bundesliga-Reserve nicht den Hauch einer Chance. „Jeder hat sich in jeden Zweikampf, in jeden Schuss, in jeden Kopfball reingeworfen – und dann wirst du auch belohnt“, hob Tomic hervor. Sein Trainer verspürte auch am Tag danach noch einen „riesengroßen Stolz“, dachte aber auch schon an die nächste Aufgabe gegen den FC St. Pauli II am Samstag um 15.00 Uhr in den heimischen Waldsportstätten: „Ich habe den Jungs immer schon gesagt, und das ist auch so: Wir können in dieser Liga gegen jede Mannschaft mithalten und müssen uns nicht verstecken. Aber nur dann, wenn wir wie gegen Werder oder gegen Hannover 96 (2:0-Sieg zum Saisonstart, d. Red.) unsere maximale Leistung abrufen.“ Die Kiezkicker haben wie Rehden bisher sieben Punkte auf dem Konto, allerdings eine Partie weniger absolviert. „Es ist eine spielstarke Mannschaft“, sagt Arambasic über das Team von Neu-Trainer Elard Ostermann: „Wenn man sie machen lässt, dann sind sie verdammt gefährlich.“

Statistik spricht für Rehdener

Zwei Saisonstatistiken sprechen für die Rehdener. Zu Hause sind sie bisher noch ungeschlagen, und alle Punkte holten sie gegen U-Mannschaften – neben den Siegen gegen Werder und 96 gab es noch das 1:1 gegen Holstein Kiel II. „Wir sind heiß auf die nächsten drei Punkte. Und das werden wir auch schaffen“, verspricht Mittelfeldantreiber Tomic.