Köppeners Plan: „Einfach mal zocken“

Von: Carsten Drösemeyer

Das letzte Puzzleteil für den Aufstieg? Sudwehyes Teammanager Jörg Neumann (li.) und Trainer Philipp Meinke begrüßen Top-Neuzugang Tom Köppener. © tus sudweyhe

Genug vom Leistungsdruck: Sudweyhes Neuer Tom Köppener genießt die Basics in der Fußball-Bezirksliga.

Sudweyhe – Vom umjubelten Siegtorschützen des Heeslinger SC im Oberliga-Derby gegen den Rotenburger SV zum „Man of the Match“ (drei Tore und eine Vorlage) im Dress des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe beim 7:2-Jahresauftakt in Drakenburg – hinter Tom Köppener liegen reichlich turbulente erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich. Aber warum wechselt ein 19-Jähriger, der in elf von 17 Partien zum Einsatz kam, zur Winterpause den Verein und kickt freiwillig zwei Klassen tiefer?

Auf den ersten Blick sportlich sicherlich eher ein Rückschritt. Für Köppener hingegen keineswegs: „Ich habe seit der D-Jugend nur Leistungsfußball gehabt. Es ging bislang nie einfach nur um Spaß. Das möchte ich jetzt nachholen, mit Fun auf dem Feld zocken und danach mit den Jungs bei einem Kaltgetränk das Match Revue passieren lassen.“

Um zu verstehen, was der Fachabiturient meint – werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit. Schon in der G-Jugend schoss Köppener als Knirps für seinen Heimatverein Gessel die gegnerischen Tornetze kurz und klein, ehe Abstecher zum TV Stuhr (F-Jugend) und nach Sudweyhe (E-Jugend) folgten. Doch selbst für die gewiss nicht schwachen Sudweyher erwies sich der abschlussstarke Stürmer damals als eine Nummer zu groß. Bei einem DFB-Stützpunktspiel wurde der SV Werder Bremen auf den hochtalentierten Youngster aufmerksam und verpflichtete ihn für seine U14.

Es folgten sechs tolle Jahre mit zahlreichen Erfahrungen, an die sich Köppener gerne erinnert: „Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Wir sind zum Beispiel mit der Mannschaft auf Asienreise in Südkorea gewesen, ich habe die Stadien von Cottbus bis Berlin kennengelernt, hatte Pokalspiele in Stuttgart und durfte unter zwei ehemaligen Werder-Profis wie Cedric Makiadi und Christian Brand trainieren. Fußballerisch war das alles mega.“

Einziges Problem: Nicht der Spaß stand im Trikot der Hanseaten im Vordergrund – sondern es ging knallhart um Leistung. Viermal die Woche wurde trainiert, dazu gab es noch einige Krafteinheiten, und natürlich musste der 19-Jährige auch auf seine Ernährung achten. Gesellige Abende mit den Kumpels bei Pizza und Cola oder gar Bier standen zu dieser Zeit nicht zur Debatte. „Aber ich habe das gerne gemacht“, betont Köppener: „Schließlich muss man für den Traum vom Fußballprofi auch zurückstecken können.“

Und diesen Traum lebte der „Gesseler Jung“ bis zur A-Jugend. Mittlerweile hatte er sich vom reinen Vollstrecker zum ziemlich kompletten Stürmer weiterentwickelt und galt bei den Grün-Weißen als große Nachwuchshoffnung. „Aber dann haben mir leider Corona und mehrere Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht“, seufzt Köppener: „Ich hatte durch einen Muskelfaserriss und einen Muskelbündelriss in den zwei Jahren bei der U19 nie die hundertprozentige Fitness für einen richtigen Konkurrenzkampf. Aber trotzdem wollte mich Werder halten und gab mir einen Vertrag für die U21. Gerade mein Coach Christian Brand machte mir Hoffnung, dass es reichen könnte.“

Doch für Köppener fühlte es sich nach der Vertragsunterzeichnung „nicht mehr völlig richtig an. Ich brauchte nach den ganzen Werder-Jahren einfach eine neue Herausforderung und Luftveränderung.“

Gesagt, getan: In beiderseitigem Einvernehmen wurde der Kontrakt aufgelöst, und der Angreifer schloss sich dem ambitionierten Oberligisten Heeslinger SC an. Sportlich lief es für Köppener bei seinen ersten Schritten im Herrenbereich auch ausgezeichnet. Er bekam regelmäßig Einsatzzeiten und glänzte dabei wie erwähnt als Siegtorschütze im Derby gegen Rotenburg. Aber wie schon in Bremen wuchsen bei ihm „die Zweifel, ob Aufwand und Spaß in einem vernünftigen Verhältnis stehen: „In Heeslingen war alles toll, der Trainer war top, ich verstand mich in der Manschaft super – aber natürlich ging es auch hier in erster Linie um Leistung. Logisch, das Ziel war ja der Aufstieg in die Regionalliga.“

Also fasste Köppener einen Entschluss: „Ich habe meinem Heeslinger Trainer erklärt, dass ich vorerst einfach mal nur auf dem Platz zocken möchte, ohne größeren Leistungsdruck. Nur aus Spaß. Zum Glück hat er mich verstanden und gemeint, dass ich jederzeit zurückkehren könne.“

Die Gegenwart lautet nun Bezirksliga. „Mein Dad arbeitet ja schon lange bei Sudweyhe im Jugendbereich, und Teammanager Sven Helms war früher mein Trainer. Sudweyhe bot sich als Schritt an“, sagt Köppener: „Ich möchte zwar in erster Linie jetzt einfach Spaß auf dem Feld haben, aber klar ist der Landesliga-Aufstieg unser Ziel.“ Und danach? Daran verschwendet Köppener noch keinen Gedanken: „Alles ist denkbar. Vielleicht werde ich in Sudweyhe sesshaft, vielleicht kehre ich nach Heeslingen zurück oder versuche es in der Regionalliga. Momentan genieße ich Fußball einfach nur. Alles andere kommt dann von alleine.“