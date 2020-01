Toller Einstand von Ugur Saatci

Kreisligist Seckenhausen-Fahrenhorst gewinnt Hallenturnier des SV Mörsen

+ Kreisligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst nahm von Orga-Chef Andreas Siegmann (hinten rechts) den Pokal und Siegerscheck entgegen. Foto: sv mörsen

Twistringen – Beim Fußball-Hallenturnier des SV Mörsen-Scharrendorf waren vier Bezirksligisten am Start. Und der Gewinner war: Kreisligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Der Tabellenführer setzte sich am Montag in Twistringen vor 220 Zuschauern im Finale mit 5:0 gegen den Bezirksligisten TSV Okel durch und legte damit eine perfekte Generalprobe für das Hallenmasters am Samstag an gleicher Stelle hin.