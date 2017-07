Tobias Thiemann packt aus 25 Metern den Hammer aus

RISTEDT - Von Gerd Töbelmann. Mit dem bislang schönsten Tor des gesamten Turniers holte sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst gestern vor 200 Zuschauern beim Ristedter Fußballturnier um den „Württemberg-Cup“ die ersten Punkte. Per 25-Meter-Freistoß gelang Tobias Thiemann dabei der Siegtreffer gegen den bremischen Landesligisten TSV Melchiorshausen. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Titelverteidiger Bremer SV in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen den TV Stuhr (Bezirksliga) mit 3:0 durch.

TSV Melchiorshausen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 0:1 (0:0): „Eigentlich hätten wir schon viel früher in Führung gehen müssen“, sagte Seckenhausens Coach Dirk Hofmann und meinte dabei sicherlich die beiden vergebenen Chancen von Raymund Maas im ersten Abschnitt. In der elften Minute verhinderte TSV-Keeper Alexander Keskinsoy unter Mithilfe der Latte die frühe TSG-Führung. Hofmann meinte dazu: „Kein Vorwurf an Raymund, aber andere hätten nachsetzen müssen, um den Abpraller über die Linie zu befördern. Da müssen wir noch gieriger den Torerfolg wollen.“ 120 Sekunden später zielte wiederum Maas nur haarscharf vorbei.

Danach ließ Seckenhausen den Landesligisten wieder zurück ins Match, doch sowohl der aus Seckenhausen gekommene Sandro Wittig (20.) als auch Jason Traemann (27.) scheiterten am gut aufgelegten TSG-Keeper Malte Wolpmann.

Nach der Pause verflachte das Spiel. Kevin Nienstermann, beim schneidigen 1:2 gegen den Bremer SV noch Torschütze, vergab das mögliche 1:1 für Melchiorshausen (41.). Ansonsten glänzte Seckenhausen zwar nicht, ließ hinten unter Abwehrchef Torben Budelmann aber auch nichts zu.

Und dann kam die 68. Minute: Seckenhausen bekam 25 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Rückkehrer Tobias Thiemann trat an und schweißte das Spielgerät mit dem rechten Fuß unhaltbar zum 1:0 in den rechten oberen Winkel – traumhaft. „Ich hab’ das Ding ganz gut getroffen“, schmunzelte der Schütze. Und Hofmann meinte später: „Wir wissen, dass Tobias echt Dynamit im Fuß hat. Sie sollten erst mal seine Einwürfe sehen . . .“

Melchiorshausens spielender Co-Trainer Julian Michel bilanzierte: „Wir haben verdient verloren, weil wir nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Die Lücken im Mittelfeld waren viel zu groß.“

Bremer SV - TV Stuhr 3:0 (1:0): Von Beginn an hielt Stuhr bei einer optischen Bremer Überlegenheit sehr gut mit. Dennoch ging der Favorit in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke war Friethjof Rathjen per Kopfball zur Stelle.

Auch in der zweiten Halbzeit war Stuhr keineswegs nur ein Spielball für die Bremer. „Die haben sich heute richtig gut verkauft“, meinte Turniersprecher Michael Rauert. Rene Rogalla und Ron König verpassten kurz hintereinander sogar das Stuhrer 1:1 (55.). Für die Entscheidung sorgte dann Gökhan Yücel in der 57. Minute. Wie schon beim 1:0 fiel der Treffer per Kopfball nach einer Ecke. Den Treffer zum 3:0-Endstand markierte Mert Bicaci (67.). Danach verpasste Torben Drawert noch den verdienten Ehrentreffer der Stuhrer. TV-Coach Stephan Stindt sagte nach dem Abpfiff: „Nach der Pause haben wir den Respekt vor dem Gegner abgelegt und uns gut verkauft. Ein Ehrentor wäre verdient gewesen.“