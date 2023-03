Titeltauglich? Wetschen startet mit Landesliga-Topspiel gegen die „Krähen“ in die Restrunde

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Weitere Pluspunkte hat Maris Thiry in der Vorbereitung gesammelt. © Krüger

Pflichtbewusst stopften die Fußballer des TSV Wetschen nach dem finalen Vorbereitungsspiel am Dienstag die Löcher in ihrem Rasenplatz, ehe es bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt unter die wohlverdiente Dusche ging. „Und Phil Schwierking wird da in den nächsten Tagen sicherlich auch wieder rumrennen und den Platz abschleppen und walzen“, sagt Trainer Oliver Marcordes über seinen baumlangen Verteidiger mit dem grünen Daumen.

Wetschen – Beim TSV Wetschen überlassen sie nichts dem Zufall, damit es trotz des Bodenfrosts mit dem Ligarestart klappt. Es wäre auch schade drum. Denn mit der Partie gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide steigt das Landesliga-Topspiel des Wochenendes in Wetschen (Samstag/16.00 Uhr). Der Dritte empfängt den Vierten, beide haben 38 Punkte und damit nur vier weniger als der Spitzenreiter VfR Evesen. „Wer weiß, was noch möglich ist bis zum Sommer, gerade wenn man jetzt gut starten sollte“, sagt Marcordes: „Wir sind nun ein komplett etablierter Landesligist, ob wir jetzt schon ein richtiges Spitzenteam sind – wer weiß. Aber wir spielen da oben zumindest mit. Und wir wollen am Samstag wieder zeigen, dass wir da auch hingehören.“

„Ramiz ist in der Luft eine Maschine.“

Krähenwinkel/Kaltenweide mischt schon seit Jahren im Konzert der Landesliga-Großen mit. „Es ist eine gute, robuste Truppe“, sagt Marcordes, „für mich noch immer mit die beste Mannschaft der Liga.“ Die Defensive ist der Trumpf des Teams von Trainer Pascal Preuß. In 19 Ligaspielen schlug es erst 13-mal ein, natürlich Bestwert. In der Offensive sind Goalgetter Immo Caspers und Hüne Marcel Kunstmann die KK-Hauptdarsteller. Wichtig für Wetschen: Dass Ramiz Pasiov am Freitag wie erwartet von seiner Dienstreise zurückkehrt. Gemeinsam mit Sören Sandmann hatte der 35-Jährige schon beim 1:0-Pokalerfolg gegen den Liga-Zweiten Eilvese am vergangenen Wochenende alles abgeräumt. Gegen die großgewachsenen „Krähen“ sei Pasiovs Mitwirken „Gold wert“, hebt Marcordes hervor: „Ramiz ist in der Luft eine Maschine.“

Thiry darf auf Startelfeinsatz hoffen

Auf einen Startelfeinsatz darf sich auch Außenverteidiger Maris Thiry einstellen. Der 20-Jährige war vor der Saison aus Wagenfeld gekommen, benötigte in der neuen Liga etwas Anlaufzeit und steht laut seinem Trainer nun „voll im Saft. Er ist enorm zweikampfstark, spielt auch nach vorn einen guten Ball.“ Verletzungsbedingt noch keine Optionen sind Aljoscha Wilms, Lennart Kruse und Philipp Nüßmann. Einigen anderen fehlen noch ein paar Prozent, aber Marcordes stellt schon mal klar: „Wir werden alle an das Top-Level heranführen. Im Laufe der Rückrunde wird definitiv noch jeder Einzelne bei uns wichtig werden.“