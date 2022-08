Timur Gören – der späte Dosenöffner

+ © Krüger Gallig: Lembruchs Max Schierbaum (r.) klärt hier kompromisslos gegen Darius Uibariu. Am Ende fand der Lemförder aber die Lücke – mit der Vorlage zum 1:0. © Krüger

Viel Kampf, reichlich Krampf, zwei Ampelkarten - ein typisches Derby eben. Am Ende des Samtgemeinde-Duells in der Kreisliga Diepholz setzte sich der TuS Lemförde gegen den SV „Friesen“ Lembruch mit 2:0 durch.

Lemförde – In der 94. Minute war’s passiert – und Francesco Schiavone hatte Philipp Hilljegerdes doch noch überwunden. Der Stürmer des TuS Lemförde schloss ein Solo überlegt gegen den neuen Schlussmann vom SV „Friesen“ Lembruch zum 2:0 (0:0)-Endstand im Samtgemeinde-Derby zum Start der Fußball-Kreisliga ab. Kurz darauf pfiff der schwer beschäftigte Schiedsrichter Patrick Köcher das kartenmäßig farbenfrohe Duell ab. Und der starke Hilljegerdes, zuvor mehrfacher Sieger gegen Schiavone & Co., lag flach wie eine Flunder auf Lemfördes Rasen.

„Philipp hat zwar die letzten eineinhalb Jahre pausiert, aber an ihm werden wir noch viel Freude haben“, unterstrich Lembruchs Trainer Thorsten Dünnemann mit Blick auf den früheren Keeper vom VfB Oldenburg. Auch seinem neuen Stürmer Oumar Diallo gab er eine gute Note. Problem für den Angreifer: Hilljegerdes’ Gegenüber Dan Zaharia erwischte ebenfalls einen Super-Tag und hielt den Bezirksliga-Absteiger mit starken Paraden im Spiel. „Auf den Torhüter-Positionen haben wir keine Probleme“, bestätigte Lemfördes Coach David Schiavone mit Blick auf Zaharia sowie dessen Kollegen Hanno Groß und Sadik Aslan (seit Sommer zurück in seinem Heimatclub): „Aber die beiden hinter Dan wissen, dass er die Nummer eins ist.“

Zu erahnen bereits in Minute acht, als Zaharia einen Kopfball von Max Schierbaum entschärfte. Danach nahm das Derby an Fahrt auf – mit offenem Visier und offener Sohle. Nicht schön anzusehen für Fußball-Ästheten, aber für Anhänger des kompromisslosen Kampfs von Mann gegen Mann. Chancen bekamen die knapp 60 Zuschauer da kaum geboten. Bei einem scharf von links geschossenen Ball Diallos musste Zaharia allerdings klären (26.), und Luis Seidel setzte den nächsten Lembrucher Versuch knapp zu hoch an (30.). „Wir hatten zumindest Ideen, spielerisch und ohne lange Bälle in den Strafraum zu kommen“, fasste Dünnemann den ersten Durchgang zusammen, in dem Schiavone „kein gutes Spiel“ sah: „Auch in Überzahl ist uns nicht viel eingefallen.“ Dieser nominelle Vorteil bestand seit Minute 35, als Till Rüter einen Konter per Foul an Francesco Schiavone unterband und dafür die Ampelkarte sah. „Eigentlich hat er sich immer im Griff, aber das war eine dumme Aktion“, rügte Dünnemann.

Zurück zum Gefoulten Schiavone: Wie es der Trainersohn schaffte, Hilljegerdes aus zwei Metern zum Helden zu schießen (Riesentat per Fußabwehr/39.), war in der Pause ebenso Gesprächsthema wie Schiavones Schlenzer vorbei am herausgelaufenen Hilljegerdes und am leeren Tor (42.). „Das muss ein Stürmer schnell abhaken“, forderte sein Vater und Coach: „Wenn einem Verteidiger der Ball über den Spann rutscht, redet da später auch keiner drüber.“ Gleichwohl gab Schiavone zu, dass es „zur Halbzeit auch 2:2 hätte stehen können“.

Kurz nach Wiederanpfiff war Hilljegerdes bei einem Flachschuss von Dominic Becker auf dem Posten (47.). Dann hätte Lembruch fast geführt – wenn Zaharia nicht glänzend gegen Pascal Koch reagiert hätte (51.). Anschließend ging’s erneut körperbetont zu Werke, sodass es in Minute 76 auch personell wieder unentschieden stand: Lennart Ebert kassierte nach einem Foul an Seidel Gelb-Rot (76.). „Damit kamen wir aber besser zurecht als Lembruch“, fand Schiavone. Und so klingelte es doch noch für sein Team: Timur Gören bekam einen Pass von Darius Uibariu, zog von rechts ab, und Sören Wessendorfs Rücken veränderte die Flugbahn unhaltbar zum 1:0 (85.). Die Gäste warfen nun alles nach vorn im Bemühen um den (verdienten) Punkt – mit jenem Freiraum, den Francesco Schiavone zum 2:0 nutzte.