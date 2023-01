Timon Wolff verstärkt den TuS Sudweyhe: Das sagt der Rückkehrer zu seinem Wechsel

Von: Fabian Terwey

Kehrt zurück zum TuS Sudweyhe: Timon Wolff im Dress der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. © Diekmann, Julian

Benjamin Jacobeit schwärmt in den höchsten Tönen vom Rückkehrer: Der Trainer des TuS Sudweyhe gab jetzt die Verpflichtung von Timon Wolff (22) bekannt. Der Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von Fußball-Oberligist Rotenburger SV zum Bezirksliga-Zweiten.

Sudweyhe - „Wir waren immer in Kontakt. Auf dem Bremer Weihnachtsmarkt sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass die Tür für ihn bei uns immer offen ist“, berichtet Jacobeit: „Ich war aber überrascht, dass es mit dem Wechsel dann so schnell ging. Timon kam vor zwei Wochen mit der Anfrage auf uns zu, und wir brauchten nicht lange darüber nachzudenken.“ Wolff nennt „private Gründe“, weswegen er den „Aufwand Oberliga nicht länger leisten kann. Sudweyhe ist mir vertraut, und Benjamin kenne ich aus der Vergangenheit.“

Wechselt zum TuS Sudweyhe: Timon Wolff, hier noch im Dress des Oberligisten Rotenburger SV. © freese

Wolff, aktuell wohnhaft in Hastedt, hatte einst den Sprung aus der Sudweyher Jugend zu den Senioren geschafft, wechselte anschließend zu Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und schließlich im vergangenen Sommer nach Rotenburg, wo er jedoch nur auf 151 Einsatzminuten in acht Spielen kam. „Wir sind happy, dass er kommt“, sagt Jacobeit: „Mit seiner Dynamik und seinem Passspiel ist er ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Ein megastarker Zugang, auch weil er einen super Charakter hat.“ Der angehende Physiotherapeut Wolff: „Der Aufstieg ist Sudweyhes Ziel. Ich will mithelfen, es zu erreichen.“