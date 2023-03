Tim Becker – der ruhige Retter

Von: Cord Krüger

Teilen

Fokussierter Führungsspieler: Die Meinung von Torwart Tim Becker hat Gewicht – und ist in Zweifelsfällen sogar bei Entscheidungen seines Trainers Oliver Marcordes ausschlaggebend, wie der Wetscher Coach verrät. © terwey

Torwart Tim Becker ist „Spieler des Wochenendes“. Der Retter des Wetscher 1:0-Siegs im Landesliga-Topspiel gegen Krähenwinkel mag den „besonderen Charme“ in seinem Verein. Auf dem Platz fällt der 30-Jährige nicht nur durch seine Paraden, sondern auch seine Ruhe aus. Doch er kann auch anders, verrät sein Trainer.

Wetschen – Nach dieser Flugshow in Minute 65 war sich Oliver Marcordes sicher. Der Trainer des TSV Wetschen „weiß zwar bis heute nicht“, wie sein Torwart Tim Becker den Kopfball aus kurzer Distanz noch im Übergreifen hinter die Querlatte bekam. „Aber nach der Szene habe ich zu meinem Co-Trainer Sascha Hegerfeld gesagt: Heute kriegen wir kein Gegentor mehr.“ Exakt so kam es, Wetschen besiegte den bisherigen Verfolger TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 1:0 (0:0) und steht nun auf Platz zwei der Fußball-Landesliga.

Keeper und Coach: Absicherung der Abwehr ist Becker wichtig

Doch gerade weil der Schlussmann danach noch reichlich zu tun bekam, „hatte ich nie das Gefühl, dass es diese eine Schlüsselszene gab“, gestand Becker: „Denn bis zum Schluss bestand permanent Gefahr.“ Deshalb blieb er um Ordnung bemüht, coachte, ordnete, dirigierte, motivierte. „Ich versuche, viel mit den Jungs zu sprechen, sie so zu stellen, dass wir immer eine Restverteidigung behalten.“ Drei Abwehrspieler und ein Sechser sollten mindestens zur Absicherung bleiben.

Ruhe auf dem Platz - „das war bei mir nicht immer so. . .“

Jene Kommunikation „erwarte ich von ihm – denn er sieht aus seiner Perspektive oft mehr als wir von der Seitenlinie“, verdeutlicht Marcordes. „Davon abgesehen, war Tim immer zur Stelle und hat eine unheimliche Ruhe bewiesen“, umriss sein Trainer das Komplettpaket seines Keepers. Ruhe, die den Rehdener seit Jahren auszeichnet. „Das war nicht immer so“, relativiert der 30-Jährige: „Damals in Sulingen musste ich sogar mal zusehen, weil ich fünf Gelbe Karten in einer Saison kassiert habe – und ich glaube, alle wegen Meckerns…“

Mit Rehden in der Regionalliga, mit Sulingen in die Oberliga aufgestiegen

Von 2015 bis 2019 hütete Becker das Tor des TuS Sulingen, mit dem er 2017 in die Oberliga aufstieg. Diesen Zeitraum wird er nun im Wetscher Kasten knacken, denn im Winter gab er dem TSV seine Zusage für eine fünfte Saison. „Wir mussten nicht lange reden. Ich fand schön, dass der Verein mich behalten wollte, die Jungs in der Mannschaft sind top, und im Umfeld des Clubs tut sich einiges. Dieser ganz besondere Charme, dass man sich nicht zu wichtig nimmt, spielt für mich eine große Rolle“, schildert der 1,85-Meter-Mann, der rundum zufrieden wirkt: „Ich kann aus Rehden mit dem Fahrrad zum Training und den Heimspielen fahren, kann den Fußball gut mit meiner Arbeit verbinden – und viel höher geht es für mich nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste“, sagt er grinsend. Allerdings räumt er mit Blick auf den aktuellen Tabellenstand ein: „Die Oberliga wäre nochmal was – auch für mich.“

Der Keeper, der sein Geld als Disponent für Mehrweg-Transportverpackungen verdient, hat jedoch auch schon in der Regionalliga zwischen den Pfosten gestanden. Beim BSV Rehden, für den er seit der G-Jugend im Tor stand, hatte es der Blondschopf bis in den Viertliga-Kader geschafft. „Aber da gab es immer gute Torhüter, sodass ich nie die Chance auf längere Einsatzzeiten hatte.“

Also schloss er sich nach 20 Rehdener Jahren den Sulingern an, Wetschen ist somit erst seine dritte Station. „Ich bin nicht der Typ, der permanent wechselt. Und es gibt Wichtigeres als Fußball. In Sulingen, aber auch in Wetschen bekam ich meine Freiräume, wenn es mit der Arbeit mal nicht passte.“

„Die Jungs haben Spaß, wenn sie Tim im Training ärgern können“

Bisher versäumte er jedoch kaum ein Training beim TSV. In einigen Einheiten allerdings, verrät Marcordes, sei er dann nicht mehr der ruhige Vertreter: „Da fliegen mal vor Wut die Bälle aufs Feld nebenan – und die Jungs haben tierischen Spaß, wenn sie ihn ärgern können.“

Spaß ist ein Wort, das auch Becker wählt: „Wir haben unheimlich viel Spaß zusammen. Das ist das, was uns als Team auszeichnet.“ Er zählt zum Mannschaftsrat, doch sein Wort hätte auch ohne ein solches Amt enormes Gewicht, unterstreicht Marcordes: „Wenn Sascha und ich uns mal nicht sicher sind, zählt Tims Meinung. Er ist einer unserer absoluten Führungsspieler.“

„Ein paar Jahre will ich noch spielen“

Ginge es nach Tim Becker, darf dies noch ein Weilchen so bleiben: „Ein paar Jahre will ich noch spielen. Und in der ganzen Gegend kenne ich keinen besseren Verein.“