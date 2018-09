Tiefenentspannt vor dem Start

HEILIGENRODE - Endlich ist die Sommerpause auch für die Tischtennis-Herren des TSV Heiligenrode beendet: Heute um 16.00 Uhr treten der neue Spitzenspieler Jan Mudroncek und Co. beim Bovender SV an und dürfen sich im Normalfall auf eine relativ tiefenentspannte Verbandsliga-Spielzeit freuen.

Denn: Seit dem Abgang von Ausnahmekönner Tobias Hippler zum TuS Celle verfügte das Zugpferd des Kreises nicht mehr über ein so durchgehend gut besetztes Team. Neben Mudroncek, der vom Oberligisten SC Marklohe zum TSV stieß, zog Heiligenrode noch in Jan Grashoff einen alten Bekannten an Land. Der Sohn von Altmeister Werner Schubert brillierte in den vergangenen Jahren bei der SV Kirchweyhe, möchte nun aber wieder höherklassig angreifen.

Keine Frage, beide Verpflichtungen dürften sich als absolute Volltreffer erweisen. Mudroncek sollte mit Routinier Stefan Schulz zusammen ein bärenstarkes oberes Paarkreuz bilden, und Grashoff ist an Position fünf als sichere Punktebank eingeplant.

Als weiterer Pluspunkt dürfte sich bei Heiligenrode die „Mitte“ erweisen: Sowohl Jens Oehlmann als auch André Nieber sind in Bestform für positive Bilanzen gut, wobei gerade Oehlmann laut Mannschaftsführer Andre Meyer sein Potenzial noch nicht einmal komplett ausgeschöpft hat: „Jens hat schon in der vergangenen Saison einen riesigen Sprung gemacht und kann sogar noch besser werden. Er spielt jetzt viel härter und druckvoller als früher. Viel dürfte Jens in der „Mitte“ nicht verlieren.“ Angesichts der Entwicklung von Oehlmann sicherlich keine allzu gewagte Prognose.

Ähnlich positiv äußert sich Meyer auch über die beiden Neuzugänge: „Damit sind wir in allen Paarkreuzen gut besetzt. Mit Jan haben wir eine starke Nummer eins dazu gewonnen, und die Qualitäten von Jan Grashoff sind ebenfalls über alle Zweifel erhaben. Er hat ja früher schon mit uns zusammen gespielt. Das passt.“

Und auch bei Meyer selber passt es laut eigener Aussage wieder: „Endlich habe ich keine Knieprobleme mehr. In der letzten Saison konnte ich ja gar nicht mehr richtig durchziehen, aber jetzt ist wieder alles in bester Ordnung.“ Gemeldet ist Heiligenrodes „Capitano“ zwar offiziell als Spitzenspieler der Bezirksliga-Reserve, doch spielen wird er fast ausschließlich für die Erste. „Ich bin nur in der Zweiten gemeldet, um in absoluten Notfällen aushelfen zu können“, erläutert Meyer die TSV-Aufstellung: „Wenn alles glatt läuft, treten wir mit sieben Spielern an. Wobei allerdings Viktor Mittelstädt nur spielt, wenn jemand ausfällt.“

Klingt doch alles recht gut: Heiligenrode weist in keinem Paarkreuz einen Schwachpunkt auf und sollte am Ende im gesicherten Mittelfeld einlaufen. „Davon gehen wir auch aus“, bestätigt Meyer: „Salzgitter II, Gifhorn und den Bovender SV müssten wir auf alle Fälle hinter uns lassen und damit souverän die Klasse halten. Deshalb wäre jetzt zum Auftakt ein Sieg beim BSV umso wichtiger. Aber das bekommen wir schon hin.“ - drö

Stenogramm

Verbandsliga-Kader des TSV Heiligenrode: 1. Jan Mudroncek, 2. Stefan Schulz, 3. Jens Oehlmann, 4. André Nieber, 5. Jan Grashoff, 6. Viktor Mittelstädt.

Unser Saisontipp: Platz sechs.