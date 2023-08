Thirys Geburtstags-Tor beim Wetscher 5:0

Von: Cord Krüger

Happy Birthday! Zu seinem 21. Geburtstag ließ es Wetschens Maris Thiry am Dienstagabend krachen – mit seinem Tor zum 4:0 beim 5:0-Erfolg in Tündern. © Krüger

Die weite Fahrt am Dienstagabend hatte sich für die Landesliga-Fußballer vom TSV Wetschen gelohnt: Mit einem 5:0-Sieg kehrten sie vom HSC BW Tündern zurück. Geburtstagskind Maris Thiry gelang an seinem Ehrentag ein Treffer.

Hameln – Nach dem Abpfiff trällerten die Landesliga-Fußballer vom TSV Wetschen am Dienstagabend ein Ständchen für Maris Thiry – verbunden mit der Forderung in Versform, zu seinem 21. Geburtstag etwas springen zu lassen. Nur: Darauf war der Defensivallrounder im fernen Hameln nicht vorbereitet. „Aber mit seiner Riesen-Leistung hat Maris uns schon genug belohnt – und am meisten sich selbst“, lobte TSV-Trainer Björn Wnuck den Blondschopf, der während des 5:0 (1:0)-Triumphs beim HSC BW Tündern im defensiven Mittelfeld überzeugte und das zwischenzeitliche 4:0 markierte.

Vor dem Spiel hatte der Coach zu Thiry noch gesagt: „An deiner Stelle würde ich heute ein Tor schießen und feiern.“ Der Sechser gehorchte, hatte zunächst noch Pfosten-Pech (64.), traf jedoch elf Minuten später nach starker Einzelleistung, indem er sich durchs Mittelfeld tankte. Den 5:0-Schlusspunkt setzte der eingewechselte Kevin Reinking mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern nach einer Vorlage von Claas Langhorst (90. + 1). „,Kev’ ist zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber auf dem richtigen Weg. Er kommt wieder ran“, freute sich Wnuck nach dem dritten Saisonspiel des lange verletzten Mittelfeldmanns.

„Nicht viel zu meckern“

Auch sonst hatte Wetschens Übungsleiter nach der nächtlichen Rückkehr gute Laune, denn „bei einem 5:0 kann es ja nicht viel zu meckern geben.“

Fehse bringt Wetschen in Führung

Allerdings hätte sein Team früher in Führung gehen können. „Wir hatten schon vor der Pause die eine oder andere Gelegenheit, andererseits war auch Tündern zweimal gefährlich vorn – da gibt es schnelle Jungs“, fasste Wnuck den ersten Durchgang zusammen. TSV-Keeper Tim Becker verhinderte jedoch den Rückstand, ehe Julian Fehse das 1:0 markierte: Finn Raskopp hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und seinen Bruder Moritz bedient, dessen Schuss Tünderns Torwart Alexander Fischer zur Seite lenkte. Doch nach erneuter Hereingabe durch Ricardo Tenti traf „Jule“ platziert aus 16 Metern (41.).

Landesliga Hannover HSC BW Tündern - TSV Wetschen 0:5 (0:1) - Wetschen: Becker - J. Heyer (79. Langhorst), Pasiov, F. Raskopp, Fehse (72. Rittmeyer), M. Raskopp (79. Reinking), Bors (72. Suljevic), Tenti, Thiry, Schwierking, Sandmann (79. Lohaus). Tore: 0:1 (41.) Fehse, 0:2 (52.) Sandmann, 0:3 (57.) Tenti, 0:4 (75.) Thiry, 0:5 (90.+1) Reinking. Schiedsrichter: Patrik Wroblewski (TSV Germania Arpke).

Nach der Pause besorgte Sören Sandmann, diesmal neben Thiry auf der Doppel-Sechs, mit einem langen Ball das 2:0 (52.). Fünf Minuten später erhöhte Tenti nach einer Rechtsflanke von Finn Raskopp (57.). Ramiz Pasiov hätte aus 30 Metern auf 4:0 stellen können, doch da hing der Querbalken im Weg (66.). Spätestens nach Thirys Geburtstags-Tor standen dann aber Wetschens Sieg und der zweite Tabellenplatz fest. Ein „Nachspiel“ soll sein Wiegenfest übrigens nach dem Training am Donnerstagabend haben. ck